Dolní Morava láká malé i velké objevitele

Text: Prima Žena

8. března 2017 | 09:00

Pokud máte pár dní volna, vyrazte na Dolní Moravu. Určitě jste už slyšeli o bezvadné Stezce v oblacích, ke které se můžete nechat vyvézt lanovkou nebo si k ní vyšlápnout kopec. Dolů z ní se dostanete za pár vteřin tobogánem. Pokud s sebou na víkend či dovolenou berete děti, určitě se podívejte na výhodné pobytové balíčky.

V ceně Rodinného pobytu je i vstup do všech parků. Začít můžete v Mamutíkově vodním parku, kde zabavíte celou rodinu od dětí přes puberťáky až po prarodiče. Navíc si v něm zábavnou formou potvrdíte, co jste se o vodě a jejích vlastnostech učili ve škole. Můžete si vyzkoušet, jakou má sílu, jak se v různých situacích chová, hrát si s ní a experimentovat.Je to prostě jedno velké vodní hřiště. A jistí si můžete být jedním – domů rozhodně nepůjdete suší! A pokud si s sebou nechcete brát náhradní oblečení, můžete místo do Mamutíkova vodního parku vyrazit hned do vedlejšího Lesního zážitkového parku. To je takový splněný sen uprostřed lesa pro všechny, kdo v dětství lezli po stromech a stavěli bunkry. V parku najdete kouzelné pohádkové domečky. Každý z nich ukrývá hry a zábavu pro jinou věkovou skupinu, takže se v parku zabaví malí caparti, školáci i dospělí. Do domečků i z nich vedou různé cesty. Je jen na vás, jestli zvolíte lanový most, liánu, šplhací tunel nebo obří tobogán.Do Lesního zážitkového parku se můžete stavit i na šlofíčka do závěsných sítí nebo zhoupnout na houpačky. Dalším místem, kde se na rozdíl od domečků v lese zase trochu ušpiníte, je Pískový svět. Určitě si vzpomenete, jaká to byla paráda, vrtat se v písku, stavět si hrady a bábovičky. A teď si představte celý svět! Najdete tu i lezeckou stěnu, skluzavku, archeologické vykopávky, pracovní stůl, opravdový pískový vlak, rýžování zlata, houpačku a kolotoč. Pokud máte doma malé objevitele, zlatokopy nebo archeology, tady je na pěkných pár hodin zabavíte.Na webech www.hotel-dolnimorava.cz www.dolnimorava.cz najdete další tipy na aktivity během vašeho pobytu na Dolní Moravě. Vyzkoušet můžete jízdu na segwayích, koloběžkách, bobové dráze, piknik nebo naučnou stezku. Na webu najdete i informace o Resort Card, díky které můžete mít slevu na různé vstupy, tak se na ni určitě podívejte.