Jaro za řídítky

Text: Prima Žena

18. dubna 2018 | 12:00

Prosluněné jarní dny přímo vybízí k pobytu na čerstvém vzduchu. Pokud chcete svůj volný čas prožít skutečně naplno, za řídítky elektrokola dojedete dál a zažijete víc, než jste si až doteď dokázala představit. Se šlapáním vám pomůže silný elektromotor a vy tak budete mít více času i energie na to objevovat svět kolem sebe.

Nabídka elektrokol je dnes neobyčejně široká a zorientovat se v ní není právě jednoduché. Tím, co elektrokolo odlišuje od běžného jízdního kola, je pohonný systém, který vám pomáhá při šlapání a stará se o vaše pohodlí. Jakmile se opřete do pedálů, elektromotor vaši snahu dále znásobí a tím vám dokáže ušetřit mnoho drahocenných sil. Ať už vyrazíte do města, na cyklostezku, nebo do terénu, s elektrokolem pojedete rychleji, dojedete dál a žádný kopec pro vás již nebude překážkou.



Při společných vyjížďkách přírodou vám elektrokolo pomůže držet krok s rychlejšími jezdci ve skupině a umožní vám podívat se do míst, na která byste si jinak netroufala. Výlety s rodinou či partnerem si rázem budete užívat tak, jako nikdy předtím. Elektrokolo je také báječným pomocníkem při hubnutí a budování fyzické kondice. S pomocí elektromotoru snadno nastolíte tempo vhodné pro spalování tuků a stejně snadno jej také udržíte po celou dobu vyjížďky.



Při hledání toho pravého elektrokola máte na výběr hned z několika možností. Pro jízdu v terénu se skvěle hodí elektrokola horská, výlety po cyklostezkách zase lépe zvládají modely krosové či trekingové. Na své si přijdou také příznivci městské cyklistiky, kteří v sedle kola pravidelně dojíždějí za prací či jinými povinnostmi. Na elektrokole dorazíte na důležitou schůzku včas, vždy dokonale svěží a doslova nabitá energií. Řekněte dost přeplněným autobusům a dopravním zácpám a vyrazte do práce na kole i vy.



Tak na co ještě čekáte?