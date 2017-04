Restart v lázních místo pilulek

Text: Prima Žena

21. dubna 2017 | 12:00

Existuje mnoho různých rad, jak dostat tělo a duši po náročném pracovním i osobním vypětí zase do špičkové formy. Čím je povzbudit, aby restart zvládly? Víme, jak na to! A pilulky proti stresu to rozhodně nejsou.







Lázeňské blaho

Kdysi byly hitem wellness pobyty, letos je překonává péče Medical Wellness, neboli vyšší vývojová fáze wellness. Při ní je kladen ještě větší důraz na zapojení erudovaných lázeňských lékařů, nutričních terapeutů a zakomponování léčebných procedur. A jelikož si zasloužíte jen to nejlepší – zvolte osvědčenou klasiku: špičkovou péči, všestranný komfort a mimořádný luxus – vyzkoušejte hotel Imperial****Superior v Karlových Varech.



Při pobytu v dominantě lázeňského města vás čeká lákavá nabídka:









*Program Activ – to je královský týden v úžasném luxusu. Plná penze, devět procedur, mj. vodoléčba, cvičení v bazénu, masáž. Plus konzultace s lékařem a nutričním terapeutem. *Detoxikační program s deseti procedurami v průběhu pěti příjemných dnů vám dá impuls do nového života. Díky konzultacím s lékařem a nutriční terapeutkou budete mít individuální stravovací plán i speciální pitný režim. Samozřejmě nebudou chybět koupele ani masáže, které pomohou vašemu organismu zbavit se toxinů a udělat místo přílivu nové energie. *Antistresový program – neboli pět dnů, které vám dají zapomenout na veškeré trápení. Vy budete jen relaxovat v bylinných koupelích, vdechovat vzduch obohacený kyslíkem, popíjet bylinné čaje a vaší největší starostí bude, která z deseti procedur je vám nepříjemnější. Přitom můžete přemýšlet nad doporučeními lékaře a nutriční terapeutky, jak si tuto psychickou pohodu udržet co nejdéle.

