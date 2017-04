Jedinečná terapie v České republice

Text: Prima Žena

8. dubna 2017 | 09:00

Karlovy Vary jsou proslulé svými léčivými prameny a lázeňskou péčí, jež je dokáže maximálně využít pro lidské zdraví. Nyní zde mohou zájemci využít v České republice zcela jedinečnou terapii, která využívá nejen klasické medicíny, jakožto maximum dostupných přirozených postupů k ozdravení celého člověka, tedy nejen těla, ale i psychiky, a to v rámci celostního programu. Dostupný je pouze ve Vital hotelu Villa Ritter.

VITAL HOTEL VILLA RITTER je nádherný komorní lázeňský hotel z konce 19. stol. s překrásnou historizující architekturou. Nachází se ve výstavní čtvrti West End, která skýtá veškeré výhody ozdravného pobytu. I když je odtud do centra Karlových Varů s jejich prameny, obchody a čilejším lázeňským životem co by kamenem dohodil, už při příjezdu k Vital hotelu Villa Ritter vás zdejší prostředí upoutá malebnou architekturou, množstvím zeleně a hlavně poklidnou a luxusní atmosférou.



PRO ODPOČINEK A ZREGENEROVÁNÍ SIL je Vital hotel Villa Ritter vskutku to pravé. Vedle klasických lázeňských procedur tu pro své hosty nově přichystali zcela unikátní a v České republice jinde nedostupnou celostní ozdravnou proceduru. Podobné, avšak ne zcela totožné terapie je možné najít jen na několika málo místech ve světě. Unikátnost celého programu spočívá v komplexní celodenní péči o klienta jak z hlediska výživy, tak i pohybu a psychické vyrovnanosti. Orientuje se hlavně na pocity klienta a snaží se ho vést k přirozenému životu v souladu s okolím a jeho vlastními potřebami.



NA ZDRAVÍ HOSTŮ v rámci celostního programu působí rozličná tělesná cvičení, příjemné techniky k uvolnění mysli a výtečná výživa. Klienti si vedle dalších cvičení budou moci projít například Gravitační vlnovou gymnastikou, mysli zahlcené množstvím podnětů ulehčí mimo jiné Psycholingvistickým detoxem a své zdraví podpoří rovněž vitarijánskou kuchyní, která svou úpravou jen do 42 °C zachová v pečlivě vybraných složkách stravy všechny důležité a prospěšné živiny.



K DOBRÉMU FYZICKÉMU a psychickému pocitu pomůže navíc očistná kúra, jejíž průběh lze rozdělit do dvou linií (pasivní a aktivní) a která se zaměřuje na 4 oblasti vnitřního očištění lidského těla: játra, žlučník a střeva, plíce a ledviny společně s kůží. Přirozenou součástí celostního ozdravného programu je pitný režim „ušitý“ každému z hostů na míru podle jeho zdravotních potřeb. Hlavní složkou pitné kúry je přirozeně léčivá karlovarská minerální voda.



