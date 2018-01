Lázeňské rozmazlování

Text: Prima Žena

17. ledna 2018 | 12:00

Potřebujete si odpočinout, načerpat nové síly, ale v každodenním shonu k tomu nemáte prostor ani čas? Vyjeďte do lázní, kde se o vás postarají profesionálové. Lázně Teplice nad Bečvou pro rok 2018 připravily speciální pobyt, který nese rozmazlování přímo v názvu.