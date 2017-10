Lázně nejsou jen pro důchodce

Text: Prima Žena

30. října 2017 | 09:00

Medical Spa, komplexní lázeňská péče, jakou ve svých zařízeních nabízí společnost Imperial Karlovy Vary, se mimo jiné soustřeďuje na celou řadu takzvaných civilizačních nemocí, které pronásledují zejména přepracované lidi bez ohledu na věk.

Mezi nejčastější civilizační neduhy dneška řadíme třeba cukrovku, obezitu, nemoci trávicího či pohybového ústrojí, i nemoci nervové, včetně totálního vyčerpání organismu. Viditelnější výsledky léčby s 18 procedurami týdně, založenými především na síle zdejších přírodních zdrojů, z nichž nejdůležitější je pitná kúra, lze očekávat nejdříve po 14 dnech. Rozhodující slovo pro délku pobytu a výběr vhodných procedur má lékař.S návratem k tělesné, a hlavně duševní rovnováze ovšem účinně pomohou také tří až pětidenní wellness pobyty. Nastartují pitný, stravovací i pohybový režim, tradiční karlovarské koupele ve spojení třeba s aromatickou masáží jsou určitě tou pravou relaxací. V luxusním, náročně zrekonstruovaném hotelu Imperial si můžete vybrat z několika balíčků, mezi něž patří 3denní Relaxační víkend, 4denní Romantika v lázních, případně 5denní Pohoda a uvolnění. Ve Spa Resortu Sanssouci to zase může být 3denní Romantika pro dva, 4denní Wellness „dámská či pánská jízda“, 5denní Regenerační program či příhodně nazvaný pobyt Energie.Společnost Imperial Karlovy Vary nabízí ve všech svých zařízeních vysoký standard lázeňských, ubytovacích, stravovacích i doplňkových služeb. Procedury jsou založené na využití karlovarské vřídelní vody, přivedené až do hotelů a balneocentra. Pozor! Tohle se sice ve vyhlášeném lázeňském regionu zdá samozřejmostí, ale ne každé zařízení nabízející lázeňské služby se může pochlubit horkými prameny přivedenými přímo z Vřídla až do hotelu.