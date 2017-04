Letní sezóna na Dolní Moravě

Text: Prima Žena

12. dubna 2017 | 12:00

Lanový park, adrenalin park, bobová dráha a Stezka v oblacích se o velikonočních svátcích probudí ze zimního spánku a vystřídají tak lyžařské radovánky v areálu Dolní Morava. Od 14. dubna se začnou otevírat brány jednotlivých atrakcí. Oslavte jaro originálními aktivitami pro celou rodinu!



Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a Pískový svět ožijí jen o dva týdny později. Sezónu v nich zahájíme 28. dubna. Do těchto tří parků určených pro všechny malé i velké objevitele a dobrodruhy můžete navíc vyrazit za jednotné vstupné.Na držitele Resort Card pak čekají slevy až 50 procent na vybrané atrakce a dárek navíc. Využít můžete také speciální rodinný pobyt ve Wellness hotelu Vista****. V promyšleném balíčku najdete animační programy pro děti i dospělé, neomezené vstupy do parků i wellness zóny a fitness, skvělou polopenzi a komfortní ubytování.Výlet na Dolní Moravu si můžete naplánovat podle některé z akcí v našem nabitém kalendáři. Čeká nás Jarní výstup do oblak, Pálení čarodějnic, Dětský den nebo třeba noční dobrodružství v Mamutíkově vodním parku či lanovém parku. A pokud si vyběhnete na Stezku v oblacích a pořídíte si zde pár fotek, nezapomeňte se přihlásit do naší soutěže. Stačí, když pošlete fotku na mail soutez@dolnimorava.cz, do zprávy na facebookové stránce Stezka v oblacích / Sky Walk nebo ji na sociálních sítích označíte hashtagem #soutezskywalk.Do konce dubna hrajeme o dárkový poukaz za 15 tisíc, pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu Vista a další skvělé ceny v celkové hodnotě 70 tisíc korun. A už od 1. května startujeme úplně novou soutěž.Další tipy, kam vyrazit, jak si naplánovat svůj pobyt, informace o cenách a otevíracích dobách najdete na webu www.dolnimorava.cz www.hotel-dolnimorava.cz . Přijeďte na Dolní Moravu sbírat jarní zážitky!