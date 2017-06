Na Mikulovsko za vínem a pohodou!

Text: Prima Žena

11. června 2017 | 09:00

Co může být krásnějšího než pohled na prosluněné pálavské vrchy se skleničkou dobrého vína, kterého najdeme v mikulovské vinařské podoblasti opravdu požehnaně. A tento region toho má připraveno ještě mnohem více. Vydat se za krásami Pálavy znamená, že se sem budete neustále vracet, protože navštívit a zkusit vše snad ani nejde. Pojďme se podívat na Mikulovsko zblízka!

Vinici zde založili již staří Římané a byla to zřejmě úplně první moravská vinice. Rodí se zde opravdu jedinečné Ryzlinky vlašské, ale daří se tu i Rulandskému šedému a bílému, Chardonnay, Sylvánskému zelenému a samozřejmě nesmíme zapomenout na Pálavu, která zde byla vyšlechtěna.



Přirozeným střediskem je historické město Mikulov, nad kterým se tyčí z jedné strany zámek a z druhé strany Svatý kopeček se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána. Na zámku si můžete prohlédnout expozici Víno napříč staletími, kolekci historických listů a jeden z největších sudů v Evropě, do kterého se vejde přes 1000 hl vína. Mikulov je také domovem a pořadatelem velmi populárního Pálavského vinobraní. Tento vinařský svátek přiláká každoročně do města mnoho turistů z Čech, ale i ze zahraničí. Hlavně Rakušané to mají opravdu kousek a jezdí sem stále častěji. Druhým, ale neméně významným centrem jsou Valtice. O něco menší město, také s romantickým zámkem, který se stal domovem Salonu vín – degustační expozice 100 nejlepších vín daného roku, které můžete všechny ochutnat v chladném prostředí místního sklepení. Kdo bude po degustaci unaven, může si zajít odpočinout na zámek nebo do zámeckých zahrad. Zapomenout nesmíme určitě ani na Lednicko-valtický areál, nejrozsáhlejší umělecky ztvárněnou krajinu na světě, zapsanou na seznamu UNESCO. Jen chvíli posedět v parku se skleničkou dobrého vína a nasát tu atmosféru.



Ať už budete projíždět mikulovskou vinařskou podoblastí jakkoliv, toulky vás provedou řadou vinařských obcí, jako je Perná, Bavory, Pavlov, Popice nebo Věstonice a donutí vás k zastavení u dobrého vína nebo vás zlákají k návštěvě četných vinařství a vinných sklepů. Vinaři sdružení do různých spolků zde také pravidelně pořádají vinné slavnosti, trhy, otevřené sklepy nebo krojované hody, samozřejmě také spojené s vínem.

« předchozí strana 1 2 další strana »