Nezapomenutelný víkend na Dolní Moravě

16. února 2018 | 09:00

Nezáleží na tom, jestli se vaše dcera chystá do školky nebo na vysokou. Chvíle strávené se svou mámou si bude pamatovat navždy. Příjemně strávený čas upevní váš vztah a prohloubí vzájemnou důvěru. Ať už sportujete, rády se zkrášlujete, sem tam vyrazíte na masáž, milujete přírodu nebo gurmánské zážitky, ve wellness hotelu Vista, který leží v srdci horského resortu Dolní Morava, si poskládáte program přesně podle vlastní chuti. Zaměřte se na to důležité – na čas strávený se svými blízkými!

Proč by si nemohla dopřát rozmazlování ve wellness i vaše dcera? Hotel Vista připravil několik procedur, které jsou vhodné i pro děti a které budou bavit zejména holčičky. Důvod je jednoduchý. Konečně alespoň trochu nakouknou do světa dospělých, do míst, kam se běžně nedostanou, a také se přiblíží mamince. Dopřejte si společnou čokoládovou masáž (kterou můžete zakončit dortíkem v restauraci), nechte malé parádnici nalakovat nehty profesionální manikérkou, společně se můžete zrelaxovat ve speciální aromatické koupeli. Pro malé jsou k dispozici dětské masáže, pro ty starší kosmetika určená citlivé teenagerské pleti. Svou ratolest také můžete naučit saunovat, protože tato procedura podporující imunitu je vhodná i pro děti. Vydejte se společně na skvělé jídlo do hotelové restaurace. A až se začne váš miláček dospěláckými aktivitami nudit, vyšlete ho na chvíli na některý z mnoha propracovaných animačních programů. Ty jsou vhodné pro děti od tří let, ale i pro teenagery. Vy si mezi tím můžete dopřát třeba některý z masážních nebo wellness rituálů a večer strávíte sdílením zážitků.Zajímavý program čeká i za zdmi hotelu. Vydejte se společně na Stezku v oblacích a porozhlédněte se po překrásném horském kraji. Prozkoumat ho pak můžete některou z turistických stezek, na kole nebo třeba společně na bobové dráze či na koloběžkách. Děti bude jistě bavit Stamichmanova stezka, kterou provází místní skřítek Stamichman. Celý den pak můžete strávit v dětských zážitkových parcích. Máte na výběr, račte vstoupit do Mamutíkova vodního parku, Lesního zážitkového parku, Pískového světa, nebo Dětského parku Amálka. Bavit se budete společně.Nezáleží, jakou sezónu si vyberete, se sněhem i jarním sluncem je horský resort Dolní Morava vždy plný zábavy a zajímavých aktivit. Přijeďte načerpat novou energii a prohloubit jeden z nejdůležitějších vztahů ve svém životě. Podrobnější informace o Stezce v oblacích, dětských zážitkových parcích, aktivitách, ubytování, wellness i kulturním vyžití najdete na www.hotel-dolnimorava.cz nebo www.dolnimorava.cz