Nová Stezka korunami stromů Krkonoše

Text: Prima Žena

25. června 2017 | 09:00

Stezka korunami stromů Krkonoše je již dokončena a první návštěvníky přivítá už 2. července. Těšit se mohou na procházku v celkové délce 1 511 metrů, která je zavede ke korunám stromů, ale i k jejich kořenům. Na Stezce vystoupají až do výšky 45 metrů a budou si moci vychutnat výhledy na tři světové strany – jih, východ a západ.

„Návštěvníci se mohou těšit na jedinečný zážitek. Nejen, že se budou moci podívat až k vrcholkům stromů, z nichž některé jsou staré až 150 let, ale díky podzemní jeskyni budou mít možnost poznat i jejich kořenovou část. Čeká je zde expozice, kterou připravuje Správa Krkonošského národního parku,“ uvádí Filip Pekárek, jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše. Důraz na vzdělávání a budování pozitivního vztahu je jednou z hlavních myšlenek Stezky. Vedle podzemní expozice proto na návštěvníky čekají také didaktické zastávky, v rámci kterých se dozvědí spoustu zajímavostí o krkonošském smíšeném lese.



Stezka korunami stromů Krkonoše vznikla na úpatí Černé hory v Janských Lázních na samém okraji Krkonošského národního parku. Výběr lokality probíhal s velkou pečlivostí. „Věříme, že je to místo, kde můžeme lidem mnohé ukázat. Zároveň nám Stezka pomůže také přilákat turisty z vrcholků Krkonoš a ulevit tak přetíženým hřebenům,“ uvádí k projektu Jan Hřebačka, ředitel Správy Krkonošského národního parku, která je partnerem Stezky. Pro návštěvníky Správa KRNAPu připravila tři didaktické stanice a neobyčejnou podzemní expozici. „Naším cílem bylo poskytnout lidem zábavnou formou informace o okolní přírodě, které nenajdou v učebnicích. Chceme jim ukázat, jak vypadá pěkný a zdravý les. Prostřednictvím kořenové části Stezky jim pak vysvětlíme, jak je půda důležitá pro život lesa. To nejdůležitější najdou návštěvníci na větších panelech a 40 menších informačních tabulkách,“ shrnuje Hřebačka. Zajímavosti si navíc budou moci přečíst opravdu všichni. „Vzhledem k tomu, že do Krkonoš jezdí velké množství cizinců především z Polska a Německa, připravujeme jednoduchou aplikaci, která návštěvníkům přetlumočí informace do polštiny, němčiny a angličtiny,“ doplňuje Hřebačka. Skupiny navíc můžou využít služeb průvodce a vybrat si jeden ze tří programů: Jak vypadá pěkný les, Les od kořenů po korunu a Lesní underground.



