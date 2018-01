Otužování a přírodní vitamíny

26. ledna 2018 | 15:00

Během sychravého podzimu, chladné zimy a zešeřených dní člověk často pociťuje únavu, nedostatek energie, populaci trápí rýma, kašel nebo kulminují problémy se spánkem. Ne vždy za to ale může počasí. Původcem obtíží velmi často bývá oslabená imunita.



„Nezdravý životní styl, dlouhodobý stres, nedostatek pohybu, znečištění vzduchu a životního prostředí. To vše je příčinou oslabené imunity, která s sebou nese zvýšené riziko onemocnění,“ vysvětlila MUDr. Marie Rebjonková, lékařský konzultant společnosti Imperial Karlovy Vary.



Právě probíhající zimní sezona je vhodným obdobím k nastartování organismu. Způsobů, jak jej podpořit, existuje nepřeberné množství. Vedle známého otužování či užívání vitamínů v co nejpřirozenějším stavu je dobré využít programy zaměřené na léčebné a wellness procedury.



Několikadenní lázeňský pobyt není jen fyzickou relaxací. „Celkovým působením, procedurami a dalšími službami vede k naprosté duševní regeneraci. K tomu přispívá i přívětivé klima a prostředí s dostatkem zeleně,“ řekla MUDr. Rebjonková s tím, že dlouhodobý stres je jedním z hlavních faktorů, které oslabují imunitní systém.



Uvědomují si to i sami klienti. „V poslední době pozorujeme zvýšený zájem o pobyty nabízející vedle klasických pasivních procedur i volnočasové aktivity, jako jsou exkurze a výlety. Ty také pomáhají k vyčištění hlavy,“ dodala MUDr. Rebjonková.





Jedním z hlavních důvodů, proč se nabídka léčebných pobytů rozšiřuje i o jiné aktivity, je odlišná skladba klientů. Trendem posledních let je pobyt rodičů s dětmi, které jsou v důsledku nevyvinuté imunity častěji nemocné. „Nejmenší pacienti využívají hlavně klimatoterapii doplněnou o další procedury jako inhalaci, biolampu nebo elektroléčbu. Dětem starším tří let lze pak nabídnout větší šíři procedur, samozřejmě speciálně sestavenou odborníky,“ upřesnila MUDr. Rebjonková.

