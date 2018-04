Potkejte se tváří v tvář s obřím mamutem

6. dubna 2018 | 09:00

Měří 13 metrů, má dvě patra, skrývá zajímavosti i hrací prales a nejrychlejší cesta ven vede tobogánem ukrytým v chobotu. Horský resort Dolní Morava má nového obyvatele. Je jím obří mamut - největší svého druhu na světě. Nová nepřehlédnutelná atrakce určená všem dětem skrývá obří zážitky.

Z prvního patra věnovaného hravě ztvárněným zajímavostem ze života mamutů se děti dostanou několika dobrodružnými cestami do druhého podlaží s tunely, liánami nebo jeskyní, z níž se ozývá nepřeslechnutelný mamutí řev. Nejrychlejší cesta zpět měří 24 metrů dlouhým tobogánem ústícím v chobotu. Obří mamut je však jen jednou z mnoha atrakcí, která vás přivítá v letní sezóně 2018 na Dolní Moravě!



Největšími lákadly pro děti jsou důmyslné interaktivní parky, mezi nimiž prehistorický kolos vyrostl. Mamutíkův vodní park představuje vodní díla, která mohou návštěvníci sami regulovat a vyzkoušet si jejich fungování. Lesní zážitkový park provede děti několika pohádkovými domečky na stromech a malým průzkumníkům otevírá dveře do speciální chýše, kde si vyzkouší stůl s nářadím i kuchyňku. Součástí parku je samozřejmě originální hřiště, závěsné chodníky, pařezové cesty nebo systém létajících liján. V Pískovém světě se vyřádí malí archeologové. Od rýžování zlata, přes vykopávky až po pískový vlak - tohle prostě není obyčejné pískoviště! A komu by ani tahle zábava nestačila, může se vydat do Dětského parku Amálka s trampolínou, kolotočem nebo prolézačkami, jehož součástí jsou od loňska také 3 tubingové dráhy dlouhé až 40 metrů.



I na dospělé čeká pořádný zážitek. Nabízí ho Stezka v oblacích tyčící se v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem. Samotná stavba má 55 metrů a nabízí dechberoucí výhledy na horskou krajinu. Prohlédnete si hřebeny Králického Sněžníku, a když budete mít štěstí, odhalí se vám v dáli i Krkonoše. A pokud bažíte po ještě větším dobrodružství, zamiřte do Adrenalin parku. Na 5 lanových trasách o různých obtížnostech rozproudíte krev a připravíte se na to, co vás čeká na Adrenalinové věži. Ať už si vyberete horolezeckou stěnu, lanovku, obří houpačku o výšce 13 metrů nebo skok volným pádem, čeká vás zážitek, na který jen tak nezapomenete!



