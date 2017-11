Půvab moderních lázní

Text: Prima Žena

22. listopadu 2017 | 12:00

Pokud si chcete opravdu odpočinout a zažít něco neobvyklého, přijeďte do Spa resortu Tree of Life. Tento moderní hotel s vynikajícím lázeňským a wellnesovým zázemím je vlajkovou lodí společností Lázně Bělohrad a.s. a najdete jej uprostřed kouzelné přírody východních Čech.