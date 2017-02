Recept na pohodu

Text: Prima Žena

21. února 2017 | 09:00

S ubývajícím sněhem přibývá rad, jak dostat tělo i duši do formy. Čím se povzbudit, abychom jarní restart zvládli? Odpověď znají v karlovarském hotelu Imperial.



Chcete-li spojit příjemné s ještě příjemnějším, dopřejte si pár dnů v lázních. A když v lázních, tak nejlépe v karlovarských. A když v karlovarských, tak se nechte hýčkat v jednom z nejoblíbenějších a nejznámějších, v hotelu Imperial Karlovy Vary Kdysi byly hitem wellness pobyty, letos je překonává péče Medical Wellness , neboli vyšší vývojová fáze wellness. Při ní je kladen ještě větší důraz na zapojení erudovaných lázeňských lékařů, nutričních terapeutů a zakomponování léčebných procedur. A jelikož si zasloužíte jen to nejlepší – zvolte osvědčenou klasiku: špičkovou péči, všestranný komfort a mimořádný luxus ve světoznámém hotelu Imperial ****Superior v Karlových Varech. Při pobytu v dominantě lázeňského města vás čeká lákavá nabídka: *Program Activ – to je královský týden v úžasném luxusu. Plná penze, devět procedur, mj. vodoléčba, cvičení v bazénu, masáž. Plus konzultace s lékařem a nutričním terapeutem. *Detoxikační program - s deseti procedurami v průběhu pěti příjemných dnů vám dá impuls do nového života. Díky konzultacím s lékařem a nutriční terapeutkou budete mít individuální stravovací plán i speciální pitný režim. Samozřejmě nebudou chybět koupele ani masáže, které pomohou vašemu organismu zbavit se toxinů a udělat místo přílivu nové energie. *Antistresový program – neboli pět dnů, které vám dají zapomenout na veškeré trápení. Vy budete jen relaxovat v bylinných koupelích, vdechovat vzduch obohacený kyslíkem, popíjet bylinné čaje a vaší největší starostí bude, která z deseti procedur je vám nepříjemnější. Přitom můžete přemýšlet nad doporučeními lékaře a nutriční terapeutky, jak si tuto psychickou pohodu udržet co nejdéle.