Se zdravými zády budete vypadat mladší

15. prosince 2017 | 09:00

Věděli jste, že při shrbeném postoji vypadáte starší a o několik kilogramů těžší? Zkuste se na sebe podívat do zrcadla z boku s povoleným zádovým svalstvem a potom s narovnanými zády. Rozdíl uvidíte nejen na zádech, ale také na hýždích, břichu, prsou, i na postavení krku a hlavy. Zkrátka povolené svalstvo okolo páteře nepůsobí pouze bolest a potíže při pohybu. Má vliv na celkovou stavbu těla, a tudíž i na náš vzhled.

Neustále myslet na to, abychom nechodili shrbeně, nelze. Ale pokud máme svalstvo okolo páteře zpevněné, správný postoj máme automaticky. A zpevněné svalstvo lze udržet jen pravidelným pohybem. Je skvělé, pokud ho máte do svého životního rytmu zařazen. I vám ale občas prospěje cvičební zvyky občas pozměnit, nechat zkontrolovat odborníky anebo naopak nechat tělo odpočinout a pohýčkat. Skvělou možností jsou krátké relaxační lázeňské pobyty nabízející nespočet procedur, díky kterým se budete cítit jako znovuzrození.Jedním z nejkomplexnějších lázeňských zařízení v západních Čechách je hotel Pyramida . Nachází se v krásném prostředí Františkových Lázní, kde si můžete vychutnat čerstvý vzduch a překrásnou okolní přírodu. Lázně svým klientům nabízí výhodné pobytové balíčky , sestavené tak, abyste si mohli vybrat procedury, které vám nejvíce vyhovují. Navíc lze využít i slevových akcí, a dopřát si tak opravdový luxus za přijatelnou cenu. Například balíček Beauty queen je vyloženě určený k odpočinku ženy. Procedury a péče, kterou balíček obsahuje, přimějí každou ženu cítit se jako princezna. Dále zde nalezneme také pobyty pro seniory, kteří chtějí stále žít aktivním životem.V čem je tento hotel jedinečný? Kromě úžasných minerálních koupelí, bahenních zábalů či masáží, se zabývá také takzvanou MTT. Medicínská tréninková terapie je technika léčby zad, která dosahuje výjimečných výsledků. Je to především proto, že jste po celou dobu vedeni terapeutem. Ten vás provede cvičením na dvou specializovaných přístrojích s tajemnými názvy ILE a ICE. Tyto dva přístroje umožňují díky zvláštnímu způsobu fixace svalstva cílený izolovaný posilovací trénink hlubokých svalů zad – ICE krčního svalstva a ILE bederního svalstva. Kromě toho na nich posilujete také další svaly, abyste předešli svalovým dysbalancím.