Víkendové lázeňské pobyty se stávají hitem

Text: Prima Žena

17. září 2017 | 09:00

Letní prázdniny skončily, děti se vrátily do lavic a týmy v kancelářích větších i menších firem jsou zase v plném počtu. První poprázdninové měsíce bývají pro zaměstnance i mnohé podnikatele krušné. Každý chce využít letních měsíců k rekreaci a odpočinku, povinnosti se ale rychle hromadí a čas na jejich zpracování se krátí. Víkendové wellness pobyty jsou ideálním způsobem, jak si po létě odpočinout od dětí, efektivně stmelit pracovní tým a připravit se na náročný závěr roku.

Právě obliba víkendových relaxačních pobytů za poslední roky výrazně stoupla. „Zájem o víkendové pobyty se meziročně zvýšil téměř o 15 procent. Nejoblíbenější jsou relaxační pobyty pro páry a víkendové dámské nebo pánské jízdy,“ uvedl Petr Milský, ředitel marketingu společnosti Imperial Karlovy Vary. Letní prázdniny patří především dětem. Páry by ale neměly zapomínat ani na romantiku ve dvou. Podzimní víkendy jsou právě na takovou dovolenou po dovolené ideální. „Romantické varianty wellness víkendů nabízejí procedury, které mohou partneři absolvovat společně a dohnat tak čas, který na sebe v létě neměli. Dámské a pánské jízdy jsou zase skvělým způsobem, jak utužit po dovolených pracovní tým a odpočinout si od nahromaděné práce,“ popsal výhody kratších lázeňských pobytů Petr Milský.



Ve firmách je často právě podzim a blížící se konec roku nejnáročnějším pracovním obdobím. Pro mnoho lidí navíc spojený s nástupem dětí do škol a školek. S podzimem také přicházejí únavné změny počasí, méně slunka může způsobit i depresivní nálady. „Je přirozené, že se lidé na podzim cítí unavenější. Ubývá světla a noci se prodlužují. Slunce, které lidem dodává energii, svítí celkově méně. Dnešní doba nám ale nedovolí na podzim polevit, právě naopak bývá podzim jedním z nejnáročnějších období. Důležité je na to svoje tělo dobře připravit. Lázně nejsou jen místem, kde se léčí nemocní lidé. Můžete si sem přijet jenom odpočinout. I tři dny intenzivního odpočinku mohou člověka nabít energií až na několik měsíců,“ vysvětlila MUDr. Angela Franková, primářka Spa Resortu Sanssouci v Karlových Varech.



