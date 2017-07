Vodní radovánky na Východní Moravě

24. července 2017 | 12:00

Léto a vodní radovánky k sobě zkrátka patří. V horkých letních dnech oceníte nejen plavbu na lodi po Baťově kanále, ale také koupání v přírodních biotopech či v moravských aquaparcích. A pokud toužíte po moři, pak se vydejte k Slováckému moři na Východní Moravě. Zažijete to pravé baroko v akci!

Valašský Balaton

Přírodní koupaliště Na Stanoch, přezdívané též jako valašský Balaton, se nachází v Novém Hrozenkově. Hladina o rozloze 9,5 ha láká nejen naše návštěvníky, ale také ze Slovenska. Milovníci adrenalinové zábavy navíc ocení základnu s umělou sjezdovkou pro akrobatické skoky do vody na lyžích a prknech. Toto koupaliště může být i příjemným osvěžením pro cyklisty, neboť areálem prochází cyklostezka Bečva.



Slovácké moře najdete na Východní Moravě

Moře u nás? Pokud jste ještě neslyšeli o Slováckém moři, letos v létě se k němu můžete vypravit. Ostrožská Nová Ves je místem, kam se každoročně za koupáním vydává tisíce plavců a rekreantům. Rozsáhlá jezera, která vznikla těžbou štěrkopísku, nabízí dokonale strávené chvíle u vody. Pokud máte rádi aktivní odpočinek, pak oceníte možnosti, které Ostrožská Nová Ves nabízí. Golf, cyklistické výlety, ale také rybolov. To vše je zárukou příjemně strávené dovolené.



Aquaparky Východní Moravy

Tobogány, skluzavky a mnoho dalších atrakcí nabízí rodinám s dětmi návštěva aquaparku. Ať již zavítáte do aquaparku v Uherském Hradišti, Uherském Brodě nebo ve Valašském Meziříčí, všude si užijete den plný zábavy. Svoji návštěvu si navíc můžete zpestřit nabídkou služeb wellness centra či provozováním vodního aerobiku a jiných sportovních aktivit .

