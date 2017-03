Vstup pro 3 za cenu 1

Text: Prima Žena

21. března 2017 | 12:00

Za cenu jedné vstupenky si mohou tobogány v Aqualandu Moravia užít až 3 osoby. Akční vstupenka platí pro rodiny s dětmi, přátele nebo třeba babičky s vnoučaty.



Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším akvaparkem v České republice. Nachází se 20 minut jízdy autem od Brna na úpatí Pálavy. Děti i dospělí se zde mohou vyřádit na 20 vnitřních a venkovních tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 km. Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče. Aqualand nabízí celkem 12 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody z místního termálního vrtu, rozsáhlou wellness zónu Forum Romanum, sluneční a římské lázně, Imperium Restaurant a Coffeeland.Jihomoravský Aqualand Moravia reaguje na častá přání svých návštěvníků a nabízí jedinečnou příležitost zakoupit vstupenku pro více osob za zvýhodněnou cenu! Vstupenku mohou využít až 2 dospělí + 1 dítě do 150 cm nebo 1 dospělá osoba se dvěma dětmi do 150 cm. Přijet může rodina s dětmi, studenti či senioři. Pouze na e-shopu Aqualandu Moravia zakoupíte celodenní vstup, který zahrnuje až 2 dospělé osoby a až 1 dítě do 150 centimetrů za skvělou cenu 650 korun. Zakoupit akční vstupenku můžete pouze do 30. března!Vstupenka je platná i během Velikonočních prázdnin. Dopřejte svým dětem velikonoční tobogánovou nadílku!Pokud přijedete z větší dálky, nabízí Aqualand Moravia ubytování pro rodiny s dětmi ve vlastním hotelu AQUALAND INN , který se nachází jen pár kroků od akvaparku.