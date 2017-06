Akční léto v alpském středisku Leogang

Text: Prima Žena

1. června 2017 | 12:00

Skutečnou nirvánu tady zažijí divocí bikeři milující alpské traily i pohodoví cyklisté. Cestičky mezi barevnými loukami nadchnou turisty i ty, kdo podlehli běhání v přírodě. Na své si tady ovšem přijdou i horolezci nebo vyznavači jógy pod širým nebem. Na rodiny s dětmi tu čekají pohodové procházky, lanovky a unikátní vodní a zážitkové parky. Romantici si pak mohou dosyta užít nádherných vyhlídek, špičkových wellness služeb a bezpočtu panoramatických saun. Rakouský Leogang je letos zkrátka dobrou dovolenkovou volbou pro každého.

Region Saalfelden Leogang patří k jednomu z nejromantičtějších míst rakouských Alp. Prvenství ovšem nese v cyklistice – patří k tomu největšímu, co kdy cyklistický svět vůbec stvořil. Je jedním z největších cyklistických rájů na světě a rozhodně není určen jen fanatikům s nízkou hladinou pudu sebezáchovy.



K dispozici je tu 720 kilometrů tratí pro horská kola všech stupňů obtížnosti. Právě tady ostatně najdete největší Bikepark v Evropě, který byl v roce 2012 dějištěm UCI Mountain Bike Downhill Worldcupu – největšího a jediného bikerského světového poháru v Rakousku, který se zde bude opět konat v roce 2020. Pro ty, kdo to s koly umí, je tady připraveno devět tratí, na nichž si užijete downhill, freeride, skoků, můstků a dalších fines, které vám umožní sáhnout si na své adrenalinové dno. Uklidnit vás ale může fakt, že do parku lze vjet na zkoušku, a pak se vrátit na klidnější trasu. Kdo si chce zážitky na kole uchovat na věčnou paměť, ať vyzkouší trasu Flow Trail – je dlouhá 3,5 kilometru a byla vybudována speciálně pro uživatele GoPro. Skutečnou lahůdkou pro ty nejnáročnější bikery je pak BIG-5 Challenge – XXL tour, kterou tvoří pět lanovek a pět vrcholů kolem Leogangu a Saalbach Hinterglemm.



Těm, kdo dávají přednost pohodlí, jsou k dispozici elektrokola – a to v takovém měřítku, že je Saalfelden Leogang označován jako největší E-bike region na světě. Na elektrokolech i bicyklech na vlastní pohon tady můžete našlapat celkem 480 kilometrů údolními stezkami, které přinášejí potěšení všem, kdo se téměř bez námahy chtějí projet kolem zdejší dominanty – masívu Steinernes Meer. Objet ho ze všech stran však může i tak trvat několik dní…



Alpská turistika pro malé i velké

Ostrý kontrast příkrých horských hřbetů a mírných travnatých kopců pokrytých ukázkovými alpskými loukami jako vystřiženými z pohlednic – to je přesně to, co vás tady čeká při procházkách po některé z více než 400 kilometrů turistických cest a stezek. Pro vysokohorský běh a nordic walking je tu dalších 120 kilometrů s 18 výškovými trasami. Horolezci pak jistě ocení 1 000 sportovních lezeckých tras a deset ferrat v okolí.



« předchozí strana 1 2 3 další strana »