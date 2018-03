Kam na lyže s dětmi na jaře?

Text: Prima Žena

26. března 2018 | 09:00

Dětské slevy, rodinné ubytování, speciální pokrmy, atrakce, zábavní parky… Ve velkých lyžařských střediscích vědí, co si přejí děti i jejich rodiče. Chcete si nechat děti hlídat nebo je nechat dovádět na atrakcích, zatímco vy budete brázdit široké svahy? Hledáte zimní střediska s mírnými svahy, pojízdnými koberci a lyžařskou školou? A nejlépe za zvýhodněnou cenu rodinného skipasu? Právě vám vřele doporučujeme následujících 7 vybraných středisek z Rakouska, Francie a Itálie.

Rakousko

Stubai

Trend “rodinné lyžovací dovolené” si zimní centra dobře uvědomují a vychází mu vstříc. Nabízejí komplexní rodinné služby, které ocení všechny věkové kategorie včetně dospělých, kteří si od dětí potřebují odpočinout, ale zároveň jim dopřát nejlepší možnou zábavu či výuku lyžování. Mezi tyto služby patří hlídání nejmenších, výuka lyžování, dětské restaurace, rodinné ubytování, zábavné programy a mnohem více.Ve středisku označovaném “nejzábavnější skiareál Alp” se vaše děti nudit určitě nebudou. Největší rakouský ledovcový areál STUBAI nabízí vstřícné ceny a rodinné služby – děti do 10 let mají v doprovodu rodičů dokonce skipass zdarma. Od ubytování po nabídku služeb je vše uzpůsobeno rodinám – děti můžete odložit do mateřské školky, vzít je do dětské restaurace anebo do dětského parku s figurkami, překážkami a pojízdnými koberci. Mohou lézt po věži, nebo si malovat. Také tu na ně čeká 5 sáňkařských drah a aquapark.• Délka sjezdovek: 76 km• Lyžování v 981-3 210 m n. m.