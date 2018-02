Odpočinek v termálech

Text: Prima Žena

10. února 2018 | 09:00

Nechat se unášet vodou, relaxovat na masážních lehátkách, skrz okna pozorovat hory. V příjemném prostředí exkluzivních termálních krajin se dá nádherně odpočinout a potěšit tělo i duši.



Burgenland: St. Martins Therme & Lodge

Štýrsko: Heiltherme Bad Waltersdorf

Jako propletená šnečí ulita leží St. Martins na kraji zátoky jezera národního parku Neusiedler See v Burgenlandu. Rozsáhlé wellness a termální svět s vnějšími a vnitřními bazény, s velkorysými klidovými zónami, s výhledem do přírody a oblastmi na ležení na poloostrově u jezera termálu tvoří „klasickou“ část nabídky. V létě láká venkovní bar a v chladnějších ročních obdobích příjemná krbová místnost v typickém Lodge-Flair. A také pro děti je obstaráno to nejlepší - 90-ti metrový tobogán, bazén pro děti s divokou řekou a bazén pro ty nejmenší spolu s barevným zásobníkem vody. Animační tým opatruje děti v objevitelských a kreativních místnostech. To příjemné na tom: Část pro děti je akusticky izolována.Uhnízděný v mírné kopcovité krajině východního Štýrska leží Heiltherme Bad Waltersdorf. Termální voda pochází z nejvydatnějšího pramene Rakouska - posiluje obranyschopnost, detoxikuje, stabilizuje záda, působí antistresově a je oficiálně uznána svatou vodou. Ve všech 7 termálních bazénech je patrná šumící životní energie: přes římské lázně po Kneippův chodník až po jedinečné podvodní fitness. Nebo si užijte masáž celého těla v TSM®-Gesundheitsoase, za použití rakouských produktů jako jablek, dýňového oleje nebo bylinek. Pro všechny ty, kteří chtějí své smysly oživit, je to pravé očistná síla tepla v 9 saunách Heiltherme.