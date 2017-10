Užijte si podzimní hory plné zážitků

Text: Prima Žena

11. října 2017 | 15:00

Jen málokterý zážitek uklidní mysl a vzpruží tělo jako procházka na horském vzduchu v teplých slunečních paprscích a s výhledy na kopce a lesy pokryté odstíny žluté, oranžové a červené. Podzim právě začal předkládat své dary v podobě kaleidoskopu přírodních barev a slunného počasí. Kde jinde si je do syta užít, když ne na Dolní Moravě? Využijte výhodné pobytové balíčky a načerpejte energii uprostřed přírody, která právě mění kabát.

Dopřejte si pobyt na horské chatě: dvě noci, dvě osoby, 999 korun. Vyberte si apartmán v jedné ze čtyř horských chat v Relax & sport resortu Dolní Morava a užijte si pobyt uprostřed horských strání. V balíčku je kromě pobytu zahrnutý i vstup do dětské herny, úschovna kol, vstup na hřiště na speedminton, volejbal, nohejbal a další sporty či dvacetiprocentní sleva do wellness centra čtyřhvězdičkového hotelu Vista. V apartmánu je k dispozici kuchyňka. Pokud se chcete více rozmazlovat, využijte balíček 2 + 1 noc zdarma v hotelu Vista. V této nabídce najdete ubytování, snídani, neomezený vstup do wellness světa, kulečník, billiard a stolní tenis v hotelu, úschovnu kol, animační programy a vstup do vnitřní a venkovní hotelové herny pro děti.Ještě, než napadne sníh, můžete se vydat pěšky po mnoha trasách na Dolní Moravě a dojít můžete třeba až na Králický Sněžník. Na trekovém kole, které si můžete půjčit v areálu, prozkoumejte panoramatickou trasu. Zdolejte s dětmi naučnou stezku skřítka Stamichmana a zapojte se do soutěže. Vystoupejte směrem k nebi na Stezku v oblacích a užijte si dechberoucí výhled do okolí. Nechte děti dovádět v jednom z dětských zábavních parků, kde se vyřádí, ale také se něco užitečného dozví. Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a Pískový svět provedou až do konce října malé průzkumníky netradiční zábavou. Pro ty větší nabízí lákavé atrakce Adrenalin park s lezeckou stěnou, skokem volným pádem, obří tandemovou houpačkou či lanovým parkem. Bobová dráha a sedačková lanovka je k dispozici až do konce listopadu.Ať už se rozhodnete nadýchat se podzimního vzduchu na klidných procházkách uprostřed kopců, nebo využijete některou z mnoha nabídek resortu, Dolní Morava vás bude bavit! Podrobnější informace o Stezce v oblacích, ubytování, wellness i kulturním vyžití a přesné otvírací dny jednotlivých atrakcí najdete na www.hotel-dolnimorava.cz nebo www.dolnimorava.cz