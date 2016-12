Výhodné skipasy, spousta sněhu a wellness

Text: PrimaŽena

15. prosince 2016 | 12:00

Pokud vám ještě zbývají poslední dny dovolené nebo naopak pomalu začínáte plánovat příští rok, určitě se vydejte do Relax & sport resortu Dolní Morava. V Česku si jinde lépe nezalyžujete. Resort je vybaven nejmodernějším zasněžovacím systémem, který dokáže sjezdovku kompletně zasněžit asi za 60 hodin.

A pak už můžete brázdit sjezdovky nebo vyrazit do snowparku, kde si zablbnete vy i vaše děti. Vyzkoušet tam můžete nejrůznější překážky a skoky. Pokud vás to láká, ale sami si netroufnete, není nic jednoduššího, než vyrazit s instruktorem. Ti to ve snowparku znají jako vlastní boty. To stejné platí i pro Funline neboli „fanlajnu“ a crossovou trať neboli „crossovku“.Kdyby se vám zdálo, že ostatní jezdí výrazně rychleji, nemějte strach, pravděpodobně to bude Eva Samková nebo někdo z české reprezentace při tréninku. Pokud vyrážíte na hory s dětmi, určitě s nimi zajeďte do skiparku. Oba dva dětské skiparky jsou totiž od ostatních lyžařů oddělené, takže se tu budou cítit bezpečně a budou se učit rychle. Pokud jim navíc svěříte do rukou profesionálních instruktorů, výsledky uvidíte opravdu rychle. Děti se naučí před lyžováním rozcvičovat, správně padat a celé to bude velká zábava.A vy tou dobou můžete být taky na svahu nebo si třeba užívat wellness v hotelu Vista. V zimě si tam určitě zamilujete saunu, vířivku nebo parní lázeň. Nebo si tam naplánujte na příští rok Valentýna. Budete si moci vyzkoušet skvělou masáž čtyř rukou, manikúru a pedikúru, párový Hammam nebo koupel v růžích se šampaňským. Ženy na Valentýna navíc dostanou malý dárek v podobě líčení a lakování nehtů zdarma.V zimě určitě nepropásněte ještě Adventure nights. Ty jsou vždy v sobotu od 20.00 na sjezdovce před hotelem Vista. Jsou to večírky, na které jste možná zvyklí třeba z Alp. Show na sněhu, kde můžete vidět různá vystoupení, obdivuhodné jízdy instruktorů lyžařské školy, ohňostroje, tančící rolby, freestyle a akrobacii na lyžích. Když se budete balit, nezapomeňte využít možnost nákupu skipasu online. Jednak se tak vyhnete ranním frontám, hlavně ale ušetříte 15 % oproti nákupu na pokladně. A to všechno z pohodlí domova. Pokud plánujete lyžovat 7 dní v sezóně a déle, vyplatí se vám sezónní skipas, tak ho určitě zvažte.Pro více informací se podívejte na stránky www.hotel-dolnimorava.cz nebo www.dolnimorava.cz