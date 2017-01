Vyrážíte na hory? Tipy, jak si užít báječnou dovolenou

11. ledna 2017 | 09:00

Zasněžené vrcholky hor, hřejivé paprsky slunce odrážející se v dokonalém prašanu a pohoda s přáteli. Také už se nemůžete dočkat zasloužené zimní dovolené? Tak oprašte svou zimní výbavu a přečtěte si několik tipů, jak si zpříjemnit sněhové radovánky. Na horské chalupě sice většinou nebývá o zábavu nouze, ale přece jen – když jste na jednom místě delší dobu, i lyžování omrzí.

Dobře vybírejte své společníky



Zábava na večer i do nepohody



Nezapomeňte na pořádnou výbavu



Zmapujte si okolí

Avanti Spritz

Avanti Zenzero e Lime

Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne, a obzvláště na horách. Ať už jedete se svojí drahou polovičkou, kamarádem, kamarádkou, nebo s celou partou, vždycky je výhoda v tom, že se máte o koho opřít. A to platí nejenom pro zdolávání sjezdovek nebo běžkařských tratí, ale i pro zimní radovánky ve sněhu a další après-ski aktivity. Přece jen: s kým si jinak vychutnáte po lyžování láhev bublinek? Takové prosecco Mionetto je totiž ideálním osvěžením nejen na italské svahy.Lyže, běžky a snowboardy jsou základ, bez kterého se na horách neobejdete, ale myslete pragmaticky. Co když bude sněžit, pršet, foukat vítr, nebo dokonce všechno dohromady? Při balení proto pamatujte i na zábavu. Karty, deskové hry, knížky, notebook, herní konzole, sněžné boby, sáňky, prostě cokoli vás napadne, jenom abyste se při nepříznivém počasí nenudili. Můžete se sebou vzít také ingredience na výrobu koktejlů a udělat si vlastní bar. A pokud se vám nechce do přípravy, přibalte předmíchaný drink Avanti Spritz, který v sobě spojuje bublinky a hořko-sladkou chuť. Stačí jen přidat led a kousek pomeranče a máte hotovo!Na co mnoho lidí při balení zapomíná? Na horách je zima! Proto myslete na termo prádlo, péřovou bundu a teplou beranici. Při procházkách po hřebenech hor vás totiž nic nezahřeje víc než právě kvalitní a teplé oblečení. Po túře se vyplatí prohřát zmrzlé kosti u krbu třeba se svařákem a prožít s přáteli či drahou polovičkou příjemný večer.Poslední, ale neméně důležitá věc je přesná lokalizace restauračních zařízení v okolí vašeho ubytování. Není nad to, když dopředu víte, kde se vaří dobrý guláš nebo kam je naopak lepší nechodit ani na svařák. Proto dbejte na kvalitní internetový průzkum a nezapomínejte na to, že mapa je základ, ať už klasická, či ta v mobilu.Šumivé víno, trocha hořkého likéru, sodovka, led a plátek pomeranče – tak vypadá nápoj, který si oblíbila celá Itálie v létě i zimě a který se šíří i do dalších zemí. Díky Avanti jej můžete ochutnat i vy! Avanti Spritz má oranžovou barvu a příjemně hořko-sladkou chuť i vůni. Nemusíte si navíc dělat hlavu s přesným odměřováním surovin, Avanti Spritz koupíte už namíchaný. Stačí jej nalít na led, ozdobit plátkem pomeranče a vychutnávat. Na hory dokonalé! Možno zakoupit na osobnivinoteka.cz . Orientační cena v obchodech: 75 Kč.V Avanti „Zenzero e Lime“ se snoubí výrazná a lehce pikantní chuť zázvoru spolu se šťavnatou limetkou. I chladné večery se díky této kombinaci mohou proměnit v prosluněné léto. Oblíbená značka šumivých nápojů díky novince dále rozšiřuje svou řadu ochucených variant. Avanti vyniká nejen díky nevšední lehkosti a svěží chuti, ale navíc je díky nízkému obsahu alkoholu (9 %) stále populárnější mezi příznivci bublinek. Možno zakoupit na osobnivinoteka.cz . Orientační cena v obchodech : 69 Kč.