Zima na Šumavě pro rodiny i romantiky

Text: Prima Žena

10. ledna 2018 | 09:00

Zasněžená romantická krajina kolem Kašperských Hor láká každý rok více turistů, kteří sem míří nejen na sjezdovky a do krásně upravených lyžařských stop, ale i na procházky za tajemnými hrady, vlky, jeleny, za dobrým jídlem a především za autentickou atmosférou. A je to také skvělý tip, kam se vydat i s dětmi na jarní prázdniny!

Pokud se na Šumavu vydáte i s dětmi, tady si na rodinné dovolené rozhodně odpočinete. Nebespán v Kašperských Horách totiž pořádá lyžařskou školku all inclusive. „Pokud chcete, aby se vaše děti skutečně naučily lyžovat, nechte je, aby získaly základy lyžování nebo si tříbily styl zábavnou formou výuky v kontaktu s ostatními dětmi. Lyžařskou školku pro děti pořádáme už 12. sezonu za sebou a víme, že to funguje,“ říká Sabina Kmecová, zkušená lyžařská instruktorka a majitelka Nebespán café & apartments.



Dětská lyžařská školka je určena pro děti od 4 do cca 12 let a probíhá v kvalitním lyžařském areálu přímo v Kašperských Horách na uzavřeném dětském hřišti s provazovým vlekem a jezdícím kobercem. Větší děti, které už umějí lyžovat, trénují na velkém vleku. K dispozici mají vyhřívanou odpočívárnu, teplý čaj, svačinku a další vymoženosti.



„Děti vyzvedáváme a vracíme přímo u nás v Nebespánu a rodiče tak ani nemusí sundat bačkory. V lyžařské školce je pak vždy jeden instruktor na maximálně tři začátečníky nebo pět pokročilých, což je velký komfort, který zajistí kvalitu výuky a individuální přístup k potřebám dětí,“ upozorňuje Sabina Kmecová.



Děti se ovšem nenudí ani po návratu ze svahu. V Nebespánu je krásná restaurace s francouzským šarmem, kde nabízejí poctivé domácí zákusky, výbornou kávu, lahůdky francouzské kuchyně i nefalšované šumavské speciality. A nechybí tady ani nadstandardní prostory pro zábavu dětí a tělocvična s hračkami. V době jarních prázdnin (od 4. 2. do 11. 3. 2018) tady mají navíc v odpoledních hodinách pro děti přichystaný zábavný program.



