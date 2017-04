Angličtina? Malta!

Text: Prima Žena

5. dubna 2017 | 09:00

Tisíce Čechů všech věkových kategorií létají na Maltu za kurzy angličtiny. Od dubna až do října létají v sobotu z Prahy na Maltu dva přímé lety. Za tři hodiny se ocitnete v pohodové, bezpečné zemi s teplým počasím, plážemi a spoustou památek.

Na studium angličtiny na Maltě jsme se zeptali PhDr. Karla Klusáka, ředitele CK INTACT, která studenty angličtiny posílá na Maltu již 21 let.



Proč Češi jezdí na kurzy angličtiny na Maltu?

Jak dlouhé jsou kurzy a kdy jsou termíny?

Takže kurzy angličtiny na Maltě nejsou jen pro mládež?

Na Maltu létají za angličtinou tisíce Čechů. Nebude v mé třídě moc Čechů?

Kromě slunce a pláží to jsou velmi kvalitní školy angličtiny v atraktivních částech Malty. Angličtina je na Maltě po maltštině druhý úřední jazyk, ovládá ji 88% Malťanů. Maltská angličtina je čistá, srozumitelná, nejsou zde žádná nářečí nebo dialekty. Malta navíc patří mezi nejbezpečnější země v EU.Kurzy jsou zpravidla nejméně 2týdenní a probíhají celý rok, začít můžete každé pondělí. Středoškoláci jezdí o prázdninách, dospělí během celého roku. Za 2 týdny si výrazně zlepšíte svoje mluvní dovednosti. Podívejte se na reference našich klientů To ne. Středoškoláci jezdí jen na Maltu o prázdninách a jejich kurzy probíhají v oddělených budovách. Kurzy angličtiny pro mládež nabízí například škola IELS Sliema . V kurzech pro dospělé jsou studenti starší 18 let. INTACT také nabízí kurzy ve škole EC Malta 30+ , kde je minimální věk studentů 30 let. A ve škole Global Village St. Paul’s Bay je průměrný věk studentů 38 let i v létě.INTACT nespolupracuje s jednou maltskou školou, ale s 8 kvalitními školami, takže Češi “se naředí.” V každé škole bývá 3 - 6% Čechů. Na Maltu jezdí za angličtinou hlavně Němci, Italové a Francouzi.email: info@intact.cz