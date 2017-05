Cestujete s dětmi? Nalaďte se na vlnu pohody

26. května 2017 | 12:00

Děti se už nemohou dočkat, až poslední červnový den zazní naposledy školní zvonek a prázdniny budou moci začít. Pro rodiče je to však často noční můra. Myslí totiž na nekonečné dva měsíce, kdy musí své ratolesti zabavit. Nedělejte si s tím hlavu a užijte si společně s dětmi nezapomenutelnou dovolenou třeba někde v zahraničí. Jak na to?

Splňte si sen

Rádi byste navštívili španělské ostrovy, Turecko nebo oblíbené exotické destinace Ras Al Khaimah či Dubaj ve Spojených arabských emirátech, ale kvůli daleké cestě s dětmi se raději rozhodnete jet jen na Máchovo jezero? To ale vůbec nemusíte. Když vše důkladně promyslíte a zjistíte si možnosti, možná budete překvapeni, jak snadné to ve skutečnosti je. V současnosti mnoho cestovních kanceláří nabízí ubytovaní přímo ušité na míru rodinám s dětmi. TIP: Dovolenou všem rodičům zpříjemní rodinné hotely s programy pro děti, třeba u CK Fischer se díky klubu Funtazie s bohatými animačními programy vaše dítka zabaví v průběhu celého pobytu.



Vzdálenost dnes není žádnou překážkou, i když cestujete s dětmi nízkého věku. Rozhodnutí, kam se podívat, je tedy jen na vás. Pokud se svěříte do rukou odborníků v cestovních kancelářích či agenturách, můžete si být jisti, že vše zařídí a nebudete se muset zbytečně stresovat rezervacemi hotelů nebo výběrem nejvýhodnějších letenek. Postaráte se pak s čistou hlavou o přípravu své ratolesti na cestu. Jste-li ale organizační typ, tak se samozřejmě v plánování meze nekladou.



Rychle a bezpečně

Kdo by z mládí neznal šílené cesty k moři v autě bez klimatizace a se sourozencem, který se neustále roztahoval. Ani rodiče jistě nezapomněli na hádky dětí na zadních sedadlech a ukrutné horko v kombinaci se serpentýnami, což nejednou zapříčinilo žaludeční nevolnost. Tomu je dnes konec. Zakoupíte-li si zájezd, máte v něm také letenky za výhodnou cenu. A co si budeme povídat, nejen že je létání pohodlné, ale i rychlé. Děti pak snášejí cestování na větší vzdálenost mnohem lépe než jiným prostředkem.



