Čtvrtina Čechů vyrazí do Řecka

Text: Prima Žena

14. března 2017 | 12:00

O 74 % více Čechů si chce letos zajistit letní dovolenou s předstihem. Vyplývá to z aktuálních statistik cestovní agentury Invia. Čeští turisté mají letos extrémní zájem o First Minute zájezdy do všech destinací a za dovolenou jsou ochotni si připlatit. Pozici nejpopulárnější dovolenkové destinace i v této sezóně obhájilo Řecko.

Největší nárůst poptávky však cestovní kanceláře zaznamenávají v případě Egypta. Ten se ve srovnání s loňským rokem těší téměř devítinásobnému zájmu a po loňském útlumu se vrací do pětice nejvyhledávanějších zemí pro letní dovolené.



Zvýšený zájem o dovolenou v režimu First Minute registruje cestovní agentura Invia u všech tradičních dovolenkových destinací. Do Řecka, které je každoročně nejvyhledávanějším cílem pro dovolené a tvoří čtvrtinový podíl na prodeji všech First Minute zájezdů, tak v letošní sezóně vyrazí o 90 % více osob než loni.



„Řecko je u českých turistů oblíbené pro svoji rozmanitost. V posledních sezónách tak lidé kromě klasických lokalit objevují i menší a méně známé řecké ostrovy, díky kterým se do země mohou každý rok vracet, ale přesto vždy objeví něco nového,“ vysvětlil vysokou poptávku Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia, jež je jedničkou na českém trhu v oblasti prodeje dovolené přes internet.



Také další tradiční destinace se letos těší velké oblibě. Druhou nejpopulárnější zemí pro letní dovolenou je u Čechů Chorvatsko následované Bulharskem a Itálií. Právě chorvatská letoviska zaujímají 15% podíl na prodeji všech First Minute zájezdů u cestovní agentury Invia. Největší nárůst zájmu však cestovní agentura Invia zaznamenala v případě zájezdů do Egypta. „Po loňském poklesu poptávky se letos Egypt opět vrací mezi pět nejpopulárnějších letních destinací Čechů.



First Minute dovolenou do Egypta si letos koupilo devětkrát více osob než vloni,“ uvedl Michal Tůma. I další země, u nichž v loňské sezóně došlo k poklesu poptávky, se však těší opětovnému zájmu turistů. Například dovolenou v Tunisku volí ve srovnání s minulou sezónou čtyřikrát více lidí, zájem o Turecko je dvojnásobný.

« předchozí strana 1 2 další strana »