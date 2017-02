Do Řecka autem

Text: Prima Žena

2. února 2017 | 09:00

Plánujete už letošní letní dovolenou? Pokud ne, máte nejvyšší čas, jakkoli se vám může zdát, že je na všechno ještě brzy. Nemáte-li jasno, kam vyrazit, zkuste letos místo Chorvatska nebo Itálie Řecko.

S vlastním vozem vás nic nezaskočí

Poznávejte nejkrásnější pláže i bájnou horu

Tahle slunná země nabízí všechno, co si budete přát: krásné pláže, nádech antiky pro milovníky historie, teploučké a čisté moře a pro gourmety i výbornou kuchyni. Vyjedete-li vlastním autem, můžete navíc zájezd pořídit i s minimálními finančními náklady.Nejkratší cesta do cílové řecké destinace povede přes Maďarsko Srbsko a Makedonii. I tak ale počítejte s tím, že pojedete asi 18 hodin. Nevyrážejte raději bez toho, abyste si předem zajistili ubytování, alespoň na první týden. Greece Tours vám nabídne vhodný hotel či pohodlný apartmán v oblasti s širokou písečnou pláží, vhodnou pro pobyty rodin s dětmi.Zároveň vám pomůže zorientovat se v tom, na co nezapomenout, když vyrazíte, do Řecka vlastním vozem . Výhodou je, dopravní značení zde samozřejmě odpovídá mezinárodním standardům a navíc v Řecku narazíte na skutečně velmi hustou síť čerpacích stanic.Neexistuje tedy nic, co by vás na vašich cestách mohlo zaskočit, snad jenom skutečnost, že silničky bývají v některých oblastech úzké a křivolaké, ale s tím se setkáte i u nás doma.Vlastní auto vám dává obrovskou svobodu cestování. Nemusíte například zůstat na jediné pláži, jako když jste na zájezdu bez vlastního dopravního prostředku. Velkým lákadlem je poznávat ty nejkrásnější řecké pláže