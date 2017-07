Řecko pod Olympem, jak ho neznáte

Text: Prima Žena

3. července 2017 | 12:00

Olympská riviéra se rozprostírá podél Thermajského zálivu u Egejského moře na 30 km dlouhých oblázkových a písčitých plážích. Bezprostředně pod Olympským národním parkem (s nejvyšším vrcholem Řecka Mytikas, 2.917 m n. m.) se pak můžete vykoupat na Place Litochoru, v Leptokárii, Skotině Paralii a Neos Panteleimonasu. Pláže jsou různorodé, navíc všechny byly mnohokrát v minulosti oceněné modrou vlajkou za ekologickou čistotu moře.

Vyzkoušeli:

Gurmánské a degustační toulky, aneb skvělé ceny i bez All Inclusive

Toužíte-li po obyčejném kusu Řecka s prostornými plážemi, možnostmi výletů, pronajmutí aut a zakoupení jiných služeb a stravy za cenově přijatelných podmínek, je pro Vás tato oblast jako stvořená.„Ubytování v soukromých studiích, které nabízí rodinný penzion Billis Margareta v Leptokárii, se nám zdálo ideální volbou pro naší rodinu a přátele. Představa, že se po probuzení kocháme výhledem na nejvyšší pohoří Řecka, do centra, do obchodů i k moři to máme jen pár minut chůze, a navíc společně s přáteli můžeme grilovat po večerech v zahradě penzionu, to nám přišlo perfektní.“ sděluje s nadšením pan M. Holan, klient CK Iríny Tours. „Také jsme si na doporučení rodinné cestovní kanceláře zajistili výlet do Meteor , ten jsme chtěli absolvovat s průvodcem. Mnoho krásných dalších míst, na dojezd jen pár kilometrů, jsme navštívili sami zapůjčeným autem. Ušetřili jsme, odpočinuli jsme si a poznali jsme parádně okolí i vyloženě neznámá okouzlující místa.“ Dodává pan Holan.Ne nadarmo se doporučuje ubytování pod Olympem v soukromých penzionech bez stravy. Ceny ve zdejších restauracích a barech se pohybují přibližně jako v Praze, v klasických místních tavernách pak dokonce i levněji. Najíst se tak ve dvou s hlavních chodem (velkým gyrosem v pitě) a točeným pivem můžete v příjemném prostředí už od 8-10 EUR za obě osoby. Jdete-li na klasické řecké menu, bude Vás to stát pro dva i s pitím cca 16-20 EUR.