Svatba v Řecku? Pořídíte ji už za 30 tisíc Kč

Text: Prima Žena

15. dubna 2017 | 00:00

Plánujete svůj vysněný svatební den? Sníte potají o svatbě u moře? Chcete si říci své „ano“ za šumění moře a při západu slunce na nejkrásnější pláži v Řecku nebo u kapličky s kouzelným výhledem? Zároveň ale máte jen omezený rozpočet a říkáte si, že je to pro vás velký luxus? Svatbu v Řecku na klíč ale pořídíte už za 30 tisíc korun. Svatba v Řecku vás vyjde levněji než v České republice.

Svatba v Řecku levně? Jde to

Většina snoubenců si dnes svatbu platí sama, někde přispívají rodiče. Dříve bylo nepsaným pravidlem, že rodiče nevěsty platili výzdobu, auto pro nevěstu, kytice pro družičky, svatební dort, hostinu, fotografa a hudbu. Rodiče ženicha platili alkohol. Na snoubencích bylo například pořízení prstýnků. Doba se ale proměňuje a vedle tradičních svateb se stále víc uplatňují jiné koncepty, například svatba v zahraničí . Populární je v tomto směru především Řecko.„Řekové jsou známí tím, že svatby milují. Navíc řecké ostrovy, ať už je to Zakynthos, Lefkada, Skopelos, Kréta nebo Kos, nabízejí celou řadu malebných míst, která jsou jako stvořená pro svatební obřad,“ říká Adéla Smržová, majitelka svatební agentury Svatba trochu jinak . Organizaci svateb v Řecku se věnuje už deset let. „Místa pro svatební obřady jsme vybírali pečlivě. Je to například romantická kaplička, která si zahrála ve filmu Mamma Mia, útes Amarandos, pláž Navagio, která zajišťuje soukromí, nebo olivový háj,“ dodává Adéla Smržová.Pokud žijete v představách, že svatba v Řecku stojí minimálně 150 tisíc korun, jak se často dozvíte v různých diskuzních fórech, zapátrejte nejprve v katalozích svatebních agentur, které zajišťují svatby na klíč. Základní balíček stojí necelých 30 tisíc korun, balíček zahrnující i květiny pro nevěstu, výzdobu klopy pro ženicha, přípitek šampaňským nebo služby fotografa, vyjde zhruba na 40 tisíc korun.„Bohužel jsou stále rozšířené představy, že svatba v Řecku je nákladná záležitost. Není to ale pravda. Máme připravené svatební balíčky pod 30 tisíc korun. To je částka, kterou snoubenci utratí na středně velké svatbě v České republice jen za občerstvení,“ uvádí Adéla Smržová.