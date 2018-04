Tak trochu jiná dovolená!

Text: Prima Žena

9. dubna 2018 | 12:00

Dovolená může proběhnout dvěma od sebe naprosto odlišnými způsoby. V prvním případě jde o dovolenou, kterou zná většina z nás: přeplněný hotel plný lidí, plná hotelová zařízení, bazény a pláž, celkem přísný hotelový režim, ale i jídelníček, který zrovna nemusí vyhovovat.

A druhá podoba dovolené ? Nese název soukromý rekreační dům, chata nebo apartmán.

Pojďme podrobněji porovnat soukromé ubytování s hotelem

V soukromém ubytování nikdy nebude přeplněno

V čem se liší soukromé ubytování od toho hotelového?

Čím začít? Třeba tím, od čeho si nejčastěji přejeme oddych – od velkého množství lidí, které dennodenně potkáváme ve městě. Při ubytování v hotelu jsou klienti neustále vystavení interakcím s jinými lidmi. Stále je potřeba se někomu vyhýbat na chodbách, čekat na výtah a pak se ve výtahu tísnit, mít oči na stopkách, pokud jsou na dovolené i s malými dětmi. Ve velkém hotelu se totiž mohou snadno ztratit, do někoho vrazit, způsobit nepříjemnosti – a to je poslední, co si kdokoliv z nás přeje na dovolené řešit.Naproti tomu v soukromém ubytování v rekreačním domě nic z toho nehrozí. V rekreačním domě je vždy totiž jen ten, kdo si ho pronajme. Na výběr jsou jak velké objekty pro skupiny rodin, tak malinký domeček nebo chata, případně apartmán, pouze pro jednu rodinu.Rozdílů najdeme mnoho. Ale to hlavní, čeho si lidé na soukromém ubytování tolik cení, jsou klid, vlastní režim, jídelníček přesně podle potřeb, umístění v jakékoliv lokalitě, možnost přijet i se svými zvířecími mazlíčky anebo si užít dovolenou ve skupině několika rodin, a tedy i mnoha dětí, aniž by kohokoliv rušily. Všechny tyto výhody nabízí právě soukromé ubytování od společnosti Novasol , která zprostředkovává pronájem více než 50 tisíc rekreačních domů a apartmánů již ve 27 zemích Evropy. Má 50 let zkušeností s pronájmem prázdninových a rekreačních domů, z toho 25 let zkušeností na českém trhu. A také poskytuje servis spojený s ubytováním v celé Evropě, a hlavně s vlastním personálem.Pokud tedy právě plánujete dovolenou a chcete si jí užít v klidu a soukromí, případně vzít svého domácího mazlíčka s sebou, koukněte na stránky www.novasol.cz a vyberte si z široké nabídky ubytování v rekreačních domech a apartmánech.