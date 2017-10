Barevný podzim na Lipně

Text: Prima Žena

13. října 2017 | 15:00

Nestihli jste v létě navštívit jižní Čechy? Nezoufejte. Podzim na Lipně patří mezi nejkrásnější roční období. Nejen v září, ale i v říjnu je na Šumavě kouzelně. Stromy hrají všemi barvami a výhledy ze Stezky korunami stromů stojí opravdu za to. Jezerní cyklo a inline stezka je v provozu, stejně tak nedávno otevřený Floutrejl, tj. rodinná terénní cyklotrasa.

„Stezka korunami stromů Lipno je otevřena po celý rok. Je to skvělý a zároveň nenáročný výlet, který může absolvovat celá rodina, včetně dětí v kočárku nebo seniorů,“ vysvětluje Filip Pekárek, ředitel jihočeské Stezky korunami stromů a zároveň dodává, že v září a říjnu lze díky Lipno.card získat o 20 % zvýhodněné vstupné.Podzimní prázdniny v říjnu lze trávit různě. Na Lipně se děti ale zabaví doslova samy. Při výstupu na Stezku korunami stromů se dozvědí spoustu nových informací nejen o životě v lese, ale i o hospodářském využití dřeva. Samotná stezka měří 675 metrů a nabízí návštěvníkům unikátní výhledy do korun stromů, na šumavské vrcholky nebo i vzdálenější Alpy. Odměnou za výstup bude jízda suchým toboganem, který patří mezi nejdelší v ČR.Tip: Podzimní prázdniny na Lipně – Podzim hraje všemi barvami. Díky zvýhodněné kombinované rodinné vstupence, můžete navštívit během jednoho dne Stezku korunami stromů i Království lesa. To najdete kousek od Stezky korunami stromů Lipno, tj. těsně pod vrcholem Kramolína. K branám Království lesa se dostanete buď lanovou dráhou, nebo pešky po značené cestě z centrálního parkoviště v Lipně nad Vltavou. Lipno na podzim nabízí cenově zvýhodněné balíčky - více informací na lipno.info Pokud se počasí některé dny nevydaří, není nic ztraceno. V Lipně je totiž hned několik krytých atrakcí. Od Aquaworldu na břehu Lipenské nádrže, po Hopsárium, ze kterého nebudete moci dostat menší děti, až po tělocvičny a bowlingové dráhy.