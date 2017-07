Jaký typ cestovatelů jste vy?

1. července 2017 | 09:00

Máte rádi řízek, nebo plátek na přírodní způsob? Jste spíše pivař, či nedáte dopustit na víno? Tak jako se lidé rozdělují na „řízkaře“ a pivaře, stejné je to i v oblasti cestování. Existuje hned několik typů cestovatelů, a to plážoví požitkáři, horalové a památkáři. Poslední dva zmiňovaní mají jedno společné. Nedokáží totiž strávit dovolenou pasivním odpočinkem, nýbrž musí být stále na nohou. Patříte-li mezi ty, kteří se rádi kochají přírodními i urbanistickými krásami, pak pro vás máme tipy, kam vyrazit během prázdninových dní.

Vstříc pokladu do srdce řecké jeskyně

Oblast kolem Středozemního a Egejského moře v sobě skrývá počátky lidské civilizace, což dokazují i bohaté archeologické nálezy. Na své cestě určitě nezapomeňte na půvabné jeskyně Petralona, kde byla nalezena lebka a kosti dokazující, že Homo sapiens pochází z Evropy.



Pozůstatky jsou z doby před 700 až 800 tisíci lety a připisují se muži, který se dožil neuvěřitelných 30 až 35 let, přestože tehdy lidé sotva překročili hranici 20 let života. Krásný jeskynní útvar se vypíná ve výšce 300 metrů nad mořem v oblasti hory Katsika ve východní části poloostrova Chalkidiki. Užijte si nádherné scenérie i díky výhledu z hotelu, kterých má v této oblasti ve své nabídce CK Fischer hned několik.



Perla vsazená do smaragdu – to je Alhambra

Chcete-li se procházet tam, kde kráčeli i maurští panovníci, určitě zavítejte do překrásného komplexu paláců a pevností Alhambra na hranici města Granada ve Španělsku. Okouzleni budete nejen dokonalou architekturou starou přes 700 let, ale i úchvatnou přírodou, do které jsou stavby zakomponovány. Ne nadarmo se Alhambře přezdívá „perla vsazená do smaragdu“ – nejspíše podle barvy budov a lesů okolo.



Za nádhernými věžičkami se tyčí zasněžené vrcholky majestátného pohoří Sierra Nevada, což ještě podtrhuje jedinečnou atmosféru komplexu. Při západu slunce se můžete projít starobylými uličkami a vychutnat si osobitost Alhambry naplno jako tehdejší králové. Pokud si chcete užít romantickou procházku ve dvou, děti na dovolené jistě zabaví klub Funtazie.



