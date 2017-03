Jarní vábení horské přírody

Text: Prima Žena

29. března 2017 | 09:00

Kde ještě před pár dny ležel sníh, dnes se už louka zelená. Jaro přichází nejen do údolí řek, ale pomalu se už dostává i do vyšších nadmořských výšek. Jarní období je plné pozitivních barev a vůní půdy i rozkvétajících květů, které si dosyta užijete i na italských jihotyrolských farmách sdružení Roter Hahn.

Záplava jablečných květů

Italská oblast Jižního Tyrolska, především pak části okolo Merana, Bolzana a v údolí Vinschgau, patří se svými 18 tisíci hektary půdy mezi největší souvislé evropské jablečné sady. Na jaře jsou tato místa proto doslova zaplavena bílo-růžovou barvou jablečných květů. A ta vůně! Díky farmám Roter Hahn, které se na pěstování tohoto ovoce zaměřují, se budete moci donekonečna procházet sady a užívat si jejich opojnou vůni, stejně jako později na farmě ochutnat domácí výrobky z loňské sklizně. Tak to lze třeba na památkově chráněném statku Weinreichhof ve vesničce Lana, který se svou dětskou ZOO leží skrytý uprostřed rozlehlých ovocných sadů.



Jarní delikatesy

Na stráních jihotyrolských masivů se na jaře otevírají dveře šenků, které byly přes zimu zavřeny. A v těchto malých rodinných restauracích lze ochutnat opravdové delikatesy místní kuchyně připravené z čerstvých lokálních surovin, masa z farmářských chovů a okusit zdejší vína i nejrůznější ovocné pálenky. Tradiční menu jsou v jarním období navíc doplněna o lahodné pokrmy z chřestu a pampelišek. Tak je tomu například i v šenku na statku Nalserbacherkeller nedaleko obce Nals.



Malé zvířecí přírůstky

Na jaře to na farmách opravdu žije. Kotce i ohrady jsou plné nových zvířecích přírůstků, které ocení především ti nejmenší návštěvníci farem. Děti si mláďata mohou nejen pohladit a pohrát si s nimi, ale mohou se zapojit i do pomoci s jejich každodenním zaopatřováním. Třeba farma Reierhof v městečku Gseis disponuje až stovkou zvířat, mezi které se kromě dobře známých druhů řadí třeba i jaci, buvoli, lamy a alpaky.



