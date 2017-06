Picanto ostrov

Text: Prima Žena

12. června 2017 | 12:00

Když se řekne Seychelly, každý si představí exotický ráj se sluncem zalitými plážemi s bílým pískem a tyrkysovým mořem. Toto souostroví v Indickém oceánu se skládá z více než 100 ostrovů a ostrůvků. Nejznámějším z nich je ostrov Mahé, kterému mnozí turisté, kterých sem každoročně zavítá tisíce, neřeknou jinak než Picanto ostrov. S rozlohou okolo 30 km přejedete Mahé za necelý den.

Chcete-li ostrov prozkoumat s kapkou adrenalinu, doporučujeme vám si pronajmout malý dopravní prostředek, který je na úzkých silničkách k nezaplacení. Přezdívka „Picanto“ ostrova Mahé pochází od názvu nápadně svižného vozu Kia Picanto, který se na ostrově vyskytuje v 90 % ze všech dopravních prostředků.



Ano, na úzkých silničkách, na kterých máte pocit, že se zde nevejdou dvě auta vedle sebe, skoro nepotkáte jiné auto než je právě Kia Picanto. Místní silnice jsou tím důvod, proč zde jezdí tyto dámské nákupní tašky na kolečkách. Říká se, že co je malé, je hezké a navíc také praktické. V případě tohoto vozu každá žena, toužící po bronzovém opálení a tajemné exotice jistě uvítá, že se na Mahé naučí jezdit jako tygřice s jedním kolem mimo vozovku jen proto, aby se vyhnula protijedoucímu stejně živému vozidlu.



Na Mahé se jezdí vlevo, a tak je úsměvné, že místo blinkrů stíráte stěrači a řadicí páku marně hledáte tam, kde jste zvyklá. S klimatizací a úložným prostorem tak akorát, kam sbalíte vše potřebné včetně dětské autosedačky, tu vám mimochodem na vyžádání půjčí přímo v autopůjčovně, si vychutnáte výlety třeba na pláž Beau Vallon, která se táhne v délce tří kilometrů, i do centra ostrova města Victoria, které nabízí bezpočet restaurací s řadou obchodů a turistických atrakcí.



Ostrov Mahé překvapí nejen chutnými pokrmy, z čerstvě uvařených surovin, ale také v Čechách vyráběnými mléčnými výrobky, které jsou zde běžně k dostání. Neváhejte, ideální čas na dovolenou se kvapem blíží, a tak vyražte na místa, o kterých dlouhé roky sníte. Věřte, tato exotika stojí za to a vaše vzpomínky budou k nezaplacení.