Podlehněte kouzlu italského venkova

Text: Prima Žena

19. srpna 2017 | 09:00

Chcete-li poznat pravé srdce Itálie, vyrazte na jih – do Kalábrie. Co tato oblast nestíhá v ekonomice, to dohání v přírodních krásách. Ne nadarmo se jí přezdívá Perla Itálie. Západní pobřeží omývá Tyrhénské moře a najdete tam nádherné písečné pláže, které patří mezi top 20 pláží na světě. Východní pobřeží s Jónským mořem je pak jako stvořené pro surfování. V Kalábrii nenaleznete však jen dechberoucí přírodní úkazy, ale i dobrosrdečné lidi a skvělé jídlo.

Pokud se vydáte do Kalábrie, vězte, že cesta je dlouhá. Do hlavního města Catanzara s necelými sto tisíci obyvatel vás čeká téměř 1900 km. Malebné vesničky a překrásné pláže však stojí za tu cestu. Catanzaro leží v nejužším místě celého Apeninského poloostrova. Za dobrého počasí jsou z něj tedy vidět břehy Jónského i Tyrhénského moře. Kde jinde byste chtěli porozumět pohodovému životu pravého Itala než právě tady. Často se o této oblasti mluví jako o italském venkovu, kde je přirozenost a pracovitost na prvním místě.



Nedotčená příroda, nádherné pláže pod útesy i úžasná architektura

Mezi jednu z největších výhod Kalábrie se dá považovat absence turistů. Pojedete-li sem v září, pak menší romantické pláže budete mít jen pro sebe. Nicméně i během hlavní sezóny si zde užijete klidu. Tuto destinaci si pro svůj odpočinek s rodinou vybrala z nabídky CK Fischer i česká topmodelka Simona Krainová. Není divu, moře je tu průzračně modré, prý jedno z nejčistších v Evropě, a příjemně prohřáté.



Majestátný maják tyčící se na skále nad Tyrhénským mořem vám prozradí, že se nacházíte asi na nejpůvabnějším místě – Capo Vaticano. Výhled z útesů je naprosto úchvatný a nejednoho okouzlí ty nejkrásnější pláže Belveder, které se nachází pod skálou. Asi vás ani nepřekvapí, že se k nim dostanete jen po vodě – na loďce nebo šlapadle. Na útesech v zálivu Santa Eufemia pak leží další městečko – Pizzo Calabro. Pizzo znamená ptačí zobák a poukazuje na to, jakým způsobem se tu útesy zakusují do moře. Podle místních zde také vznikl známý italský zmrzlinový dezert Tartufo, takže ho nezapomeňte v místních kavárnách ochutnat. Centrem Kalábrie je pak historické městečko Tropea. Přímo nad hlavní pláží stojí vysoká skála s kostelem sv. Marie. Nedaleko zase můžete obdivovat architekturu domů vytesaných přímo ve skále nad mořem.



« předchozí strana 1 2 další strana »