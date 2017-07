Aktivní dovolená pro ženy? Jedině Itálie

21. července 2017 | 15:00

Období letních dovolených je v plném proudu. Podle aktuálních průzkumů letos plánuje zahraniční dovolenou necelá polovina Čechů. Patříte mezi ně, ale máte vysoké nároky? Preferujete lehčí aktivní dovolenou na kole, v kvalitním hotelu a možností odpočinku na nejkrásnějších plážích Evropy? Zároveň jste ale limitováni rozpočtem 15 000 Kč? Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak jsou následující řádky určeny právě vám!

Sicílie jako svět sám o sobě

Romantické Toskánsko zamotá hlavu i těm nejotrlejším

Prosluněné sicilské svahy porostlé bujnou zelení, moře hrající všemi odstíny modré, i vynikající cyklostezky pro začínající i zkušené cyklisty, výborné víno a jedinečná gastronomie – i tak lze ve zkratce charakterizovat největší lákadla Sicílie. Toto okouzlující místo je od hlavního proudu evropského života odděleno bouřlivými dějinami, které po sobě zanechaly majestátní památníky, jež k návštěvě lákají turisty z celého světa.Severní část Sicílie je proslulá svými plážemi, ale i rezervací Riserva Naturale dello Zingaro. Najdete zde panensky krásnou a lidskými výdobytky zcela nedotknutou pláž s blankytně průzračným mořem, vysoko se tyčící skaliska, ale především všudypřítomný klid a pohodu. Za zmínku jistě stojí i městečko Cefalů se spoustou kavárniček a taveren. V jeho blízkosti navíc najdete pohodové cyklostezky, které ocení i začínající cyklisté. Po náročném dni vás samozřejmě čeká odměna v podobě vyhlášeného sicilského vína a tradičních specialit.Kraj požehnaný nejen nádhernou, rozmanitou a zároveň kultivovanou přírodou, ale také bohatě oplývající uměním a kulturou – takové je Toskánsko. Když se k tomu přidají ještě divoké pláže v kombinaci s romantickými zátokami, příznivé klima a lahodné místní víno, nenajde se snad nikdo, kdo by si dokázal představit dokonalejší dovolenou.Toskánská krajina je mírně zvlněná a prošpikovaná vzorně upravenými vinicemi, ale i sady se sladkým ovocem. Kolorit místa dotváří stříbřité olivovníky a cypřiše, které nad celou tou krásou bdí v úctyhodné výšce. V Toskánsku to budete mít blízko k přenádherným plážím, do místních taveren, ale i k vyhlášeným památkám. Navíc jde o destinaci, kde si příjemného klimatu užijete i mimo hlavní turistickou sezónu. K dispozici jsou zde upravené cyklostezky určené k tréninku nebo středně náročným projížďkám.

