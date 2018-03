Vánoční Drážďany

Text: Prima Žena

5. prosince 2017 | 15:00

Drážďany jsou mezi Čechy nesmírně populární - a není divu, že tomu tak je. Město leží jen kousek za česko-německou hranicí a má nezaměnitelné charisma. Panorama barokních Drážďan a jeho odraz v řece Labi inspiruje malíře už od 17. století a katedrála Frauenkirche patří mezi perly barokní architektury.Milovníci - a zejména milovnice - módy do Drážďan také rádi jezdí na nákupy. Popularita zdejší nákupní třídy Prager Strasse prudce vzrostla koncem roku 2014, kdy zde svou pobočku otevřel Primark, irský řetězec s levným oblečením, který mnozí Češi dobře znají z cest Evropou.Perfektním obdobím pro návštěvu Drážďan pak je advent. Máte-li rádi pohádkovou náladu, vůni svařáku a sněhové vločky na tváři, zdejší vánoční trh Striezelmarkt vás nadchne. Víte, že poprvé se pořádal již před 583 lety? Rozhodně nezapomeňte ochutnat štólu, tradiční sladké pečivo s ořechy a ovocem, které bylo poprvé upečeno právě v Drážďanech. V sobotu 9. prosince se navíc koná Štólová slavnost, během které městem projde historický průvod s obří štólou, která je nakonec naporcována a rozdána.Že byste se tam hned vydali? Jde to snadno i bez auta! Aspoň si na trzích dáte horký punč a zbavíte se starostí s hledáním parkovacího místa v cizím městě. Obraťte se na Primarklovers.cz, cestovní agenturu, která z Prahy do Drážďan pravidelně vypravuje své autobusy. Zpáteční jízdenka stojí jen 379 Kč a v ceně máte i prohlídku města s průvodcem. Místa si rezervujte on-line na www.primarklovers.cz