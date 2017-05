Vydejte se po stopách Konga nebo Mumie

Text: Prima Žena

19. května 2017 | 15:00

Letošní rok patří v počtu filmových trháků k velmi zdařilým. V kině se objeví pokračování legendárního King Konga a dalším dílem překvapil i film Rychle a zběsile. Na filmových plátnech se ale ukáže i kapitán Jack Sparrow nebo bájná Mumie. Zážitek z filmu však nemusí začínat a končit v kině. V následujícím článku přinášíme několik tipů na dovolenou, během které můžete na vlastní kůži poznat místa, jež se v hollywoodských trhácích objevila.

Pálící slunce a písečné duny z filmu Mumie vás čekají v Namibii

Tip na dovolenou:

Moře plné pokladů i písčité pláže nabízejí australské ostrovy

Poušť Namib je údajně nejstarší pouští na světě a dodnes je opředená mnoha tajemstvími. Není tedy divu, že si oblast pro své natáčení zvolili i producenti pokračování filmové série o záhadné Mumii. Celá oblast je domovem divokých koní, jejichž původ je v této pustině záhadou. Uprostřed ničeho se jako fata morgána vynoří městečko Kolmanskop, místo, které patřilo za časů diamantové horečky k těm nejhonosnějším, dnes je však přezdíváno městem duchů.Další z legendárních pouští je Kalahari, která nabízí jedinečné západy slunce. Pohled na exotické rostliny i zvířata si užijete v přírodním safari parku Kgalagadi Transfrontier. Volně se tu pohybují roztomilé žirafy, ale i predátoři, jako je lev nebo gepard. Namibii v celé své kráse, včetně vulkanických oblastí, spatříte při vyhlídkových letech, kterých se v místě nabízí hned několik variant. Pokud si chcete půjčit auto a trasu si naplánovat sami, budete potřebovat český i mezinárodní řidičák. „Pro vstup do Namibie je vyžadován cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň 6 měsíců po návratu z plánované cesty. Dále je nutné vízum, jež vydávají zastupitelské úřady Namibie v zahraničí, nelze ho proto zařídit na hraničních přechodech ani na letišti. Vzhledem k tomu, že nejbližší ambasáda Namibie se nachází ve Vídni, vyplatí se plánovat cestu s dostatečným předstihem,“ radí Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia, která nabízí zájezdy do mnoha exotických zemí.Namibie – Magický jih, snídaně, letecky, více zde Po šestileté přestávce se letos do kin vrací divácky oblíbená série Pirátů z Karibiku. Děj dobrodružného filmu s podtitulem Salazarova pomsta se tentokrát odehrává v Austrálii, konkrétně nedaleko Queenslandu. Azurové moře, které ve filmu brázdí neohrožený kapitán Jack Sparrow, i překrásné písčité pláže si můžete užít na vlastní kůži. Ideální podmínky pro koupání i objevování podmořského světa nabízí například ostrov Hamilton Island.