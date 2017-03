Inspirujte se přírodou

Text: Prima Žena

4. března 2017 | 14:00

Nejrůznější textilie dnes již do moderního interiéru patří, protože mají schopnost stylově vyladit a navíc zútulnit jakoukoliv místnost v domě či bytě. Vhodně zvolená barevnost, motiv nebo materiálové provedení dodají vašemu domovu design, jaký jen chcete. A závisí pouze na vás, zda to bude podle nadcházejícího ročního období nebo momentální nálady.

Různé látky vám umožní naladit interiér do mnoha podob. Složitější interiér výborně doplní jednoduché a decentní materiály, naopak nevýraznou a obyčejnou místnost rozzáří vzorovaný nebo pestrobarevný textil. Nezapomeňte však, že by látka měla s interiérem vždy alespoň nějakým způsobem ladit!Textilie v kuchyni nebo v koupelně jsou spíše funkční záležitostí, to však neznamená, že nemohou mít patřičný šmrnc! I v dnešní době, kdy se do popředí snaží dostat umělé a syntetické materiály, pro koupelnu a kuchyni, tedy v oblasti ručníků, osušek a utěrek, stále vítězí především bavlna a jiné přírodní tkaniny.Nejvýraznějším a nejdůležitějším prvkem obývacího pokoje bývá pohovka. Těžko ji asi budete měnit každou sezonu. Co však změnit můžete, jsou třeba přehozy, ozdobné deky a plédy, a v poslední době zejména dekorační polštářky s nejrůznějšími motivy. Je to rychlý, nenáročný a nenákladný způsob, jak změnit ráz obývacího pokoje. Polštářky udělají velkou parádu i v ložnici nebo v dětském pokojíčku!V ložnici přitahuje největší pozornost postel, je proto žádoucí, aby byla povlečena do zajímavého ložního povlečení . Zejména u tohoto typu textilií záleží kromě vzhledu i na tom, aby byla tkanina příjemná na dotek. Výběru vhodného materiálu pro každodenní odpočinek bychom proto měli věnovat dostatečnou pozornost. To nejlepší, co si pro ničím nerušený spánek můžete pořídit, je 100% bavlna.Nechte se inspirovat přírodními vzory a materiály na e-shopu www.matejovsky-povleceni.cz a vytvořte si tak krásný domov.