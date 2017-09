Dětský pokoj s příběhem

Text: Prima Žena

18. září 2017 | 09:00

Chystáte se zařizovat dětský pokoj a nevíte, kde začít? Než se vydáte hledat interiérového designéra přečtěte si článek o tom, jakých pravidel se držet, kde hledat inspiraci a v neposlední řadě jaké jsou trendy pro rok 2017! Zeptali jsme se interiérové designérky pro SimplyKIDS, Karolíny Šťastníkové, jaká jsou základní pravidla při plánování dětského pokoje: „Mnoho rodičů rozhoduje o tom, jaké bude téma dětského pokoje bez toho, aniž by to probrali se svým dítětem“.

1. Dětský pokoj je pro Vaše dítě, ne pro Vás! "Děti mají jasnou představu o tom, jakými barvami chtějí být obklopeny a co by mělo být hlavním motivem jejich pokojíčku.” Nechte tedy děti popustit uzdu fantazie a vyjádřit se k tomu, jaký by měl jejich pokoj být!



2. Kreativita je základem úspěchu - Při plánování dětského pokoje se držte konceptu, který si hned na začátku vyberete. Buďte kreativní a držte se pravidla, že méně znamená více, říká designerka. Nejde o to mít pokojík plný motivů akčních hrdinů, Vaše dítě tento hrdina přestane během pár měsíců bavit a vy budete stát před otázkou: No přeci ten pokoj nebudeme zase předělávat!!! Dětský pokoj vybavte kvalitním nábytkem v neutrálních barvách, který dětem vydrží a půjde dobře kombinovat s jakoukoliv barevnou variantou. Na simplykids.cz si stačí vybrat, který barevný koncept vašemu potomkovi padne nejlépe a můžete začít zařizovat.



3. Trendy pro rok 2017 - Tento rok patří přírodě a jejímu vlivu na naši duši. Barvou roku se stala GREENERY, šťavnatá zelená, která má vnést kus přírody do našich domovů. Přírodní motivy najdete na tapetách, samolepkách, ale také na textilu. Velký vliv má skandinávský design, který je čistý, nápaditý a plný přírodních materiálů. Posledním trendem je BOHO styl, který se vrací k hippie a indiánům. Designéři se v tomto roce zaměřili také na hrací zóny dětských pokojů, kde by neměl chybět domek, TeePee nebo jiný úkryt pro malé dobrodruhy.



4. Originál je jen jeden - V poslední době se stále častěji setkáváme s napodobeninami designových výrobků pro děti, které mnohdy obsahují pesticidy, herbicidy nebo těžké kovy. Zaměřte se na to, jestli produkt má jeden z certifikátů, který garantuje splnění nejvyšších etických (Fair Trade) i ekologických požadavků (např. GOTS nebo OEKO-Tex standard).