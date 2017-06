26 let s krásným nábytkem

Text: Prima Žena

23. června 2017 | 12:00

Psal se červen rok 1991 a do prodejny Kasvo spol. s r.o. Uherský Brod vstoupil první zákazník. Od té doby jich bylo statisíce a toto číslo zdaleka není konečné.



Bez spokojených zákazníků by každodenní snažení nemělo žádný smysl. Lidé v Kasvo si váží toho, že můžou vytvořit z bytu domov a že se zákazníci rádi vracejí. Dělají všechno proto, aby jejich nákup v showroomu byl příjemným zážitkem. Vstřícný personál, hezké prostory ve třinácti prodejnách a samozřejmě maximální nabídka nábytku a celkové vybavení domova.



Oboustranná spokojenost

Spolehlivost, vstřícnost a solidní přístup k zákazníkům je to, s čím zaměstnanci i vedení ráno co ráno přicházejí do práce. Snaha udělat pro své zákazníky maximum je jejich cílem. Poděkování za 26 let existence společnosti Kasvo tak míří především k jejich zákazníkům. Jsou si vědomi jejich věrnosti a váží si jí. Slibují, zde pro ně budou i nadále. Vždyť bez oboustranné důvěry se v obchodě neobejdeme.

Dle dostupných informací je Kasvo nejstarším nábytkářským prodejcem v ČR, který úspěšně přežil celých 26 let. Rozvoj společnosti nezastavila ani povodeň, rozdělení republik, intervence ČNB, ba ani krize.



V Česku i na Slovensku

Ve velkoobchodním skladě nábytku na ploše 22 000 m2 je pečlivě uskladněn sortiment, který může být během pár dnů u zákazníka doma. Skladové zásoby jsou velmi vysoké hlavně proto, aby bylo možné všech třináct prodejen Kasvo velmi rychle zavážet a zároveň zásobovat i dalších 200 prodejen spřátelených, uskupených v neformálním sdružení CZnábytkář po celé České republice. V každém městě nad 5000 obyvatel najdete nábytek Kasvo. Dodáván je i na Slovensko do zhruba třiceti prodejen. Dodavatelé mohou také velkoobchodně nakoupit potahové látky v širokém výběru struktur i barev.



