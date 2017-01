Aby teplo neutíkalo ven

Text: Michaela Čapková

6. ledna 2017 | 12:00

Každý, kdo se právě chystá postavit si nový domov, jistě souhlasně potvrdí, že jedním z nejzákladnějších rozhodnutí, než se do samotné stavby pustí je, čím se bude topit. Každý velice rád sahá po variantě nejlevnější, ale takové řešení není vždy zrovna ideální. Do budoucna by se námi zvolený zdroj tepla mohl pěkně prodražit. Navíc poplatky za energii nejsou zrovna laciné, proto je třeba vědět dopředu, jestli je budeme vůbec schopni platit.

Podobně jako rodina Čapkova se mnoho dalších ocitá ve svízelné situaci plné rozhodování a kombinování při výběru vhodného tepelného zdroje pro svůj nově plánovaný rodinný dům. Když se Ševčíkovi začali shánět po seriozní firmě, která by jim dům pomohla postavit, nezapomněli se ptát i na tuto otázku. Dobře si uvědomovali, že koupit jen tak něco, hlavně když je to nebude moc stát, není zrovna nejchytřejší. Nejdříve si musí ujasnit, jak velký objekt budou vlastně chtít vytápět a jaké palivo nebo zdroj tepla bude vůbec k dispozici. V této komplikované situaci jim pomohl energetický poradce.

Výběr optimálního zdroje tepla je velmi obtížný

Stejným způsobem je možné získat podrobné informace i od projektanta ústředního vytápění. Ševčíkovým doporučil, aby sami posoudili podle předložených tabulek, jaké výhody a nevýhody jednotlivé zdroje tepla mají, a aby se až po patřičné úvaze rozhodli pro ten nejpřijatelnější. Paní Ševčíková protestovala proti levné variantě topení uhlím, jelikož k tomu je potřeba příliš mnoho uskladňovacího prostoru. Obdobná varianta, ale tentokrát se dřevem, rovněž nepřipadala v úvahu. Manžel byl v tomto ohledu přístupnější a navíc preferoval ekologické palivo. Na trhu je momentálně k dostání celá škála paliva tohoto typu, například velice vyhledávaným zbožím jsou štěpky nebo pelety. Ovšem i tady zůstává problém s vynášením popela a uskladňováním. Novinkou je využití takzvaných alternativních zdrojů jako sluneční energie, která se dá využít na ohřev užitkové vody nebo na přitápění. Tato varianta se rodině zdála příliš drahá, jelikož díky našim klimatickým podmínkám nepokryje potřebu tepla po celý rok. Nakonec padlo rozhodnutí na kotel na koks Viadrus. Jde o poměrně úspornou variantu vytápění a vzhledem k tomu, že dům ještě v té době nestál, bylo možné si naplánovat i patřičné prostory pro uskladnění topiva.

