Barevné retro

24. srpna 2017 | 15:00

Každý, kdo touží po interiéru s pozitivní atmosférou a retro nádechem, by měl hodit očko na nábytkový program Malibu. Tyto elegantní úložné prostory oživí každou domácnost.



Nábytkový program Malibu od švédského výrobce přitáhne každé oko svým neotřelým designem. Jeho skříňky, komody a stoly spojuje výjimečný styl spojující prvky retra a moderny. Konstrukce v čistém designu je doplněna kovovými ozdobami a úchyty, které tvoří příjemný kontrast s lesklým povrchem.Jednotlivé kousky jsou k dispozici v mnoha barevných provedeních od střídmých až po výrazné odstíny, jako je žlutá nebo růžová. Díky tomu nábytek skvěle zapadne do kanceláře, obývacího pokoje i dětského království. Ačkoli lesklý povrch zdárně evokuje kovový nábytek typický pro americký vintage styl, použitým materiálem je LDTD. Díky tomu je povrch nenáročný na údržbu a pyšní se dlouhou životností.Už víme, že design je skutečnou perličkou, ale co praktické využití? Jednotlivé kousky v sobě skrývají objemné skříňky, šuplíky i prosklené přihrádky. Poskytují dostatek prostoru k uložení písemností, komínků oblečení i dalších nezbytností, bez kterých by domácnost nebyla úplná.Dostupné na www.jena-nabytek.cz