Blíž k dokonalé koupelně se ZOOM Line

Text: Prima Žena

2. ledna 2018 | 09:00

Vybrat kvalitní, funkční a zároveň atraktivní sprchovou zástěnu je skutečný oříšek. V obrovském množství parametrů, které je nutné při výběru zohlednit, je velmi snadné na něco zapomenout. Český výrobce sprchových zástěn Polysan však nabízí řešení prostřednictvím své série Zoom Line. Nejde jen o svěží a čistý design čirých bezpečnostních skel s luxusně působícími hliníkovými profily, také praktická povrchová úprava pro snazší údržbu nebo mechanismus pro obousměrné otevírání dveří činí ze sprchových zástěn Zoom Line ideální řešení pro každou koupelnu.

Již z názvu série Zoom Line je patrné, že se výrobce zaměřil na tolik důležité i často opomíjené detaily, které promyslel a propracoval až do těch nejmenších. U všech typů sprchových zástěn a dveří použil vysoce kvalitní čiré bezpečnostní sklo o síle 6 mm, které je navíc vyrobeno v povrchové úpravě Antidrop, díky čemuž je chráněno před usazováním vodního kamene a jeho čištění je tedy mnohem snazší. Pro pohodlné otevírání dveří byla použita speciální madla a především speciální otočné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem, díky nimž je možné dosáhnout maximální možné šíře vstupu a otevírat směrem dovnitř i ven. Až na 2 typy čtvrtkruhových zástěn jsou tedy maximálně variabilní a instalovat je lze samostatně do niky či v kombinaci s boční stěnou. Velkou výhodou sprchových zástěn ze série Zoom Line je také jejich jednoduchá montáž a poskytovaná 20 mm tolerance pro individuální nastavení skel v profilu.



Specifikace sprchových zástěn série Zoom line:

• Výška 1900 mm

• Dveře 800 a 900 mm jsou jednodílné a umožňují maximální šířku vstupu

• Dveře 1000-1500 mm jsou děleny na část pevnou a část otočnou

• Dveře 1600 a 1800 mm mají 2 pevné části a 2 otočné části a jsou vhodné pouze pro instalaci do niky, nelze je kombinovat s boční stěnou





Více informací na www.polysan.cz

« předchozí strana 1 2 další strana »