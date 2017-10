Buďte nároční s dveřmi na míru

31. října 2017 | 09:00

Nenechte se omezovat standardními rozměry, tvary a barvami, popusťte uzdu fantazii a navrhněte si atypické dveře pro váš domov. SAPELI vám je do pár týdnů vyrobí.



Nestandartní rozměry

Vůbec nejběžnějším požadavkem zákazníků jsou dveře s atypickými rozměry a to především vyšší dveře než je standard. Zakázková výroba SAPELI vyrobí dveře o výšce od 100 do 272 cm. Stejně tak není překážkou nestandardní šířka dveří, realizovatelné je vše od 31 do 120 cm pro jednokřídlé nebo do 240 cm pro dvoukřídlé dveře.



Nepravidelné tvary

Tvar dveří je také čistě na vás, SAPELI vyrobí dveře téměř jakéhokoliv tvaru. Nejčastějším přáním je zkosení jedné strany dveří. Většinou se jedná o provedení do atypických prostor, například podkrovních pokojů.



Dekor dveří na míru

Toužíte například po dveřích a zárubních ze stejného materiálu, jakým je obložena vaše kuchyňská linka? Žádný problém. V rámci nabídky SAPELI můžete vybírat ze 100 dekorů dýhy a nepřeberné škály CPL a HPL laminátových dveří. A pokud mezi dekory SAPELI nenajdete svého favorita, vyberete si ze vzorníků ověřených dodavatelů. Vyrobit lze také dveře s dekorem z každé strany jiným.



Systém otevírání

Na funkčnost dveří má také velký vliv zvolený způsob otevírání. Vybírat můžete z mnoha typů – klasické otočné, posuvné, kyvné, harmonikové nebo skládací. Každý z nich má svoje specifika vyplývající z jejich konstrukce. Jelikož atypicky velké dveře mají také atypicky vysokou hmotnost, většina omezení se váže právě k tomuto problému - jednoduše by neunesly vlastní váhu. U atypů je tedy vždy potřeba zkonzultovat vhodnost rozměru dveří k danému systému otevírání.



