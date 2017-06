Design, kvalita i tradice s GET INSPIRED

Text: Prima Žena

26. června 2017 | 12:00

Máte pocit, že váš interiér potřebuje oživit? Potom je nejvyšší čas podívat se na novou kolekci inspirovanou skandinávským designem z dílny rodinné švédské firmy Klippan, finského Finlayson, dánského Elvang, norské Funky Doris a dalších. Veškeré zboží najdete v prodejně GET INSPIRED ve Vysočanech nebo na e-shopu www.get-inspired.eu.

Luxusní deky ze Skandinávie doladí interiér

Praktické a úžasné merino ponožky

Trh je přesycen pokrývkami a dekami, tak kterou si vybrat? Vyzkoušejte stylové doplňky z obchodu GET INSPIRED, které udělají z vaší domácnosti útulnou oázu klidu. Tyto produkty pocházejí ze Skandinávie, kde rozhodně vědí jaký materiál použít.Ať už hledáte originální přehoz na postel či deku na chalupu, pak vsaďte na již oblíbený vlněný pléd Linus, který vás na první pohled zaujme širokou škálou barev. V nabídce však nechybí ani deky a plédy z extra jemných vláken, merino vlny, alpaka vlny, klasické bavlněné deky a luxusní deky z česané bavlny.Ostatně plédy jsou v poslední době vyhledávaným bytovým textilem nejen proto, že nikomu nedovolí prochladnout, ale také proto, že výborně doplňují interiér. Použít se dají také třeba na lavičku na zápraží, v létě potom k táboráku.Říkáte, že vlna je kousavý materiál? Zkuste česanou bavlnu. Nadchne vás bavlněná deka Diamonds v černé, modré nebo šedé barvě. Je vyrobena z 100% bio bavlny a je jemná jako peříčko. Další horkou novinkou jsou bavlněné úplety norské Funky Doris. Pastelové barvy, retro vzory, k doladění i dekorační polštářky stejného provedení. Deky z GET INSPIRED oceníte nejen při chladných večerech, ale i jako deku k televizi, pléd na pohovku nebo deku ke knížce a sklence dobrého vína.At´ už je léto nebo zima, tenké merino ponožky mají svého zákazníka celoročně. Merino ponožky s designem od Bengt & Lotta ze Švédska mají krásný severský design, tenká vlněná ponožka se vejde do boty i k obleku, merino vlna je zcela výjimečná tím, že oproti bavlně nohy zůstanou v suchu a teple. Jsou krásné a praktické. Využijete je jako módní doplněk, tak i večer k táboráku, v noci do spacáku jsou zcela nenahraditelné. Potěší vás i rozšířená nabídka vlněných merino ponožek a podkolenek.