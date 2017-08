Design dveří, který vám rozšíří obzory

Text: Prima Žena

22. srpna 2017 | 12:00

Popusťte uzdu fantazii a oživte si byt netradičním designem dveří s vodorovnou orientací dekoru. Na dveřích u nás zatím není zcela běžná na rozdíl od klasického vertikálního směru přírodního dekoru, ale věřte, že otočení dekoru o 90°udělá s vaším interiérem divy.

SAPELI nabízí ve vodorovné orientaci několik modelových řad všech dýhovaných dveří a také dva zcela nové CPL laminátové dekory – moderní sukatý dub a majestátní borovici ve světlém bílém provedení. Horizontální dekor se snadno sjednotí s ostatními dřevěnými prvky interiéru, jako jsou např. obklady stěn, tapety, podlaha nebo nábytek, a i jako relativně drobný detail změní váš pohled a oživí stereotypní interiér.



„Mám obecně raději horizontální prvky a dekor dýh na nábytku a v interiéru. Používám ho v 90 % případů, vertikální jenom zcela výjimečně. Většina lidí řekne, že vertikály jsou lepší, protože zvyšují strop. Já se ale ptám, k čemu je to potřeba? Ano, zvyšuje, ale je to vizuálně neukončené, jakoby letící někam dál nebo výš. To se vám u horizontálního prvku nikdy nestane,“ uvádí MgA. Halka Freidingerová, interiérová designérka ze Studia In2. Navíc, dle designérky musí interiér dobře fungovat jako celek bez prvků, které tu harmonii narušují, a čím výraznější kresba dýhy, tím je potřeba být opatrnější v dalších vzorech interiéru. „Máte-li vertikály na dveřích, musíte s tím počítat i v dalším zařízení bytu. Pokud budete chtít nábytek, popř. i podlahu dřevěnou, s horizontálním směrem dýhy je sladíte snáz,“ doplňuje Halka Freidingerová.



Společnost SAPELI uvádí na trh dva nové dekory CPL laminátových dveří s příčným dekorem, které doplňují nabídku vodorovně dýhovaných dveří. Konkrétně se jedná o moderní a okouzlující sukatý dub a majestátní bílou borovici. Novinka je určená všem, kterým se líbí vzhled dřevostruktury, ale nemohou si ho dovolit v originálním dýhovaném provedení nebo se z praktických důvodů přiklánějí spíše k umělým povrchům.



„Vodorovná orientace dekoru ať již na CPL nebo dýhovaných dveřích je zatím v naší zemi spíše netradičním pojetím. Když vybíráme dveře, většinou rovnou sáhneme po klasickém dekoru od shora dolů. Přitom se jedná o efektní řešení, které vašemu interiéru udělá velkou službu,“ říká Petr Klíma, produktový specialista SAPELI.



« předchozí strana 1 2 další strana »