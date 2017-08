Designové léto 2017

Text: Prima Žena

29. srpna 2017 | 09:00

Prázdniny nezadržitelně ubíhají. Co takhle pozastavit čas a přivézt si z dovolené u moře trochu té lehkosti a prázdninového dobrodružství až k Vám do ložnice?



V ložnici jako na dovolené



Příroda nadevše…

Geometrie je stále IN…

Horký závan středomoří Vám do ložnice vnesou námořnické motivy. Vzpomínky na letní čas přinesou i malé drobnosti. Myslete proto na doplňky. Dřevěný rámeček s rodinnou fotografií vkusně doplní pár oblázků či mušliček.Přírodní styl, v němž se hojně využívá dřevo nebo proutí v kombinaci s digitálně tištěnými vzory rostlin, je nadčasový. Hodí se do moderních i do tradičně zařízených interiérů a ocení ho všechny věkové kategorie.Když je řeč o přírodě, vždy mějte na paměti, že umělá vlákna do ložnice nepatří . Vaše tělo si po náročném dni nejvíce odpočine v povlečení z přírodních materiálů. Povlečení ze 100% bavlny dokáže skvěle odvádět vlhkost, je velmi příjemné na omak a díky široké nabídce nejrůznějších vzorů se hodí do každé ložnice. Na českém trhu naleznete 100% bavlnu v různých úpravách, z nichž je kromě klasického provedení velmi žádaný krep či flanel a pro příznivce luxusu pak bavlněný satén.Trendem nejen letošní sezóny v oblasti textilií a dekoru jsou geometrické vzory. Pokud nepatříte k vyznavačům květin a ani námořní vzory Vám nic moc neříkají, nechte se inspirovat geometrií. Kombinace výrazných barev s tmavšími tóny přitáhne nejeden pohled. Ti z Vás, kteří chtějí sáhnout po nadčasové klasice, mají na výběr z nepřeberného množství barevných variací. Stačí si už jen vybrat.